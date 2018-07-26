Chris Hardwick volta aos programas da AMC após ser acusado de abuso sexual

O canal norte-americano AMC anunciou que o apresentador Chris Hardwick voltará à programação após investigação interna das acusações de abuso sexual feitas pela sua ex-namorada, a atriz Chloe Dykstra. Em post feito na plataforma Medium em junho de 2018, Chloe afirmou que Hardwick a forçava a ter relações sexuais e estabeleceu uma série de regras no relacionamento.

"Após uma investigação profunda da AMC, trabalhando com a advogada Ivy Kagan Bierman do escritório Loeb & Loeb, que tem extensa experiência na área, Chris Hardwick vai voltar para a AMC como apresentador dos programas Talking Dead e Talking with Chris Hardwick", disse a emissora em comunicado obtido pelo site Deadline. "Nós encaramos esses assuntos com muita seriedade e de acordo com as informações disponíveis para nós, após uma avaliação rigorosa dos fatos, incluindo entrevistas com diversas pessoas, nós acreditamos que Chris retornar ao trabalho é a coisa certa a se fazer."