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Chris Evans vai enviar escudo do Capitão América para garoto que salvou irmã

Ator que interpreta personagem da série de filmes 'Os Vingadores' gravou um vídeo para Bridger: 'você é um herói'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 16:42

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 16:42

Chris Evans, que interpreta o Capitão América, gravou um vídeo para o garoto Bridger Walker
Chris Evans, que interpreta o Capitão América, gravou um vídeo para o garoto Bridger Walker Crédito: Instagram/ @nicolenoelwalker
Chris Evans, que interpreta o Capitão América, gravou um vídeo para apoiar Bridger Walker, que salvou sua irmã do ataque de um cachorro. Além de dizer que o garoto é um herói, o ator prometeu enviar para ele um escudo autêntico do personagem da série de filmes Os Vingadores. A gravação foi divulgada nesta quarta-feira, 15, no Instagram de Nicole Walker, tia do corajoso menino.
"Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá, aqui é o Capitão América. Então, eu li a sua história e vi o que você fez. Fiquei pensando por dias e gostaria de ser o próximo a te dizer: você é um heroi. O que voce fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmã é sortuda de tê-lo como irmão mais velho. Seus pais devem estar tão orgulhosos de você", diz Chris Evans.
Além de parabenizar a atitude do garoto de seis anos, o ator de Hollywood promete um presente: "eu vou conseguir o seu endereço e te enviar um escuto autêntico do Capitão América. Cara, você merece!"
Bridger passou por uma cirurgia, em que recebeu 90 pontos no rosto, e agora está se recuperando em casa. Evans também demonstrou apoio para a criança nessa etapa difícil. "Continue sendo o homem que você é. O mundo precisa de pessoas como você. Aguente firme. Eu sei que a recuperação deve estar sendo dura. Mas pelo o que eu vi, isso não vai te derrubar."
Ver essa foto no Instagram

There are no words. We are so, so thankful.

Uma publicação compartilhada por Nikki Walker (@nicolenoelwalker) em

O garoto, que mora nos Estados Unidos, também já tinha recebido mensagens do ator Mark Ruffalo, intérprete do Hulk, e da atriz Octavia Spencer.
No domingo, 12, Nikki Walker, tia de Bridger, relatou no Instagram a atitude heroica que o menino tinha tomado em 9 de julho. Segundo ela, o garoto ficou entre um cachorro e a irmã mais nova, sendo mordido no rosto e na cabeça diversas vezes.

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O menino conseguiu pegar irmã pela mão e correu com ela para longe. Ainda na publicação, a tia disse que o sobrinho afirmou que se alguém tivesse que morrer, eu pensei que deveria ser eu.
Bridger foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia, em que recebeu 90 pontos no rosto.
Nós amamos nosso menino corajoso, e queremos que outros super-heróis saibam sobre o mais recente super-herói que se juntou ao grupo, disse Nikki no post.

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