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Chris Brown é detido nos EUA por agredir fotógrafo em boate

Cantor foi levado para uma delegacia depois de um show na Flórida

Publicado em 06 de Julho de 2018 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jul 2018 às 18:56
Chris Brown foi preso após um show na noite de quinta-feira, 5, em West Palm Beach, na Flórida, segundo informações do site TMZ. Vários policiais o aguardavam nos bastidores do Coral Sky Amphitheatre depois da apresentação para detê-lo.
De acordo com fontes da polícia, Brown foi preso por conta de um mandado de prisão emitido na cidade de Tampa. O mandado tem relação com um suposto ataque numa boate da cidade em 2017, quando Brown teria agredido um fotógrafo na cabine de discotecagem.
Brown foi liberado depois de pagar uma fiança de US$ 2 mil. O cantor está na estrada desde o início de junho e vinha se mantendo fora dos holofotes.
Chris Brown na Palm Beach County Jail, depois de ser detido na quinta-feira, 5 Crédito: Balm Beach County SheriffENTITY_apos_ENTITYs Office

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