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Chico Pinheiro aparece cabeludo na TV e internautas brincam: 'Parecendo um tiozão'

Jornalista está afastado da Globo há meses por causa da pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:19

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:19

Afastado do Bom Dia Brasil por causa da pandemia, Chico Pinheiro reapareceu bem diferente, cabeludo, no Mais Você
Afastado do Bom Dia Brasil por causa da pandemia, Chico Pinheiro reapareceu bem diferente, cabeludo, no Mais Você Crédito: Reprodução/Globo
O jornalista Chico Pinheiro, 67, fez uma pequena aparição no programa Mais Você (Globo) desta quarta-feira (4) e, após meses afastado por causa da pandemia, foi o seu cabelo comprido que surpreendeu os telespectadores. Até Ana Maria Braga, brincou com o novo visual.
"Que saudade! Chico, além de meu vizinho no Rio de Janeiro é meu amigo há muitos e muitos anos. Mas você não está podendo voltar para trabalhar mesmo... Com esse cabelão é difícil entrar para dividir tela. Mas está lindo. Aproveite bastante com sua família, sua mulher linda", comentou a apresentadora.
Em sua rápida aparição, Chico Pinheiro, que está afastado do Bom Dia Brasil desde março, fez uma homenagem a Tom Veiga, o Louro José, que morreu no último domingo (1º). "Quantas saudades do Tom e do Louro, quantas vezes passei o bastão da programação a ele, eu, o jornalista que conversava com o papagaio", disse ele.
Os internautas também se surpreenderam com o novo visual do jornalista: "Está parecendo tiozão que anda com camisa do Iron Maiden e falando 'no meu tempo é que tinha rock de verdade'", brincou um. "Chico Pinheiro rejuvenescido e cabeludo na quarentena", afirmou outro.

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