Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nas redes

Cher estreia no TikTok e parabeniza comunidade LGBTQIA+ por mês do orgulho

Cantora abusou das perucas e trocas de roupa em seu primeiro vídeo na plataforma; veja

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 14:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jun 2021 às 14:59
A cantora Cher em seu primeiro vídeo do TikTok
A cantora Cheer em seu primeiro vídeo no TikTok Crédito: Reprodução/TikTok
A cantora norte-americana Cher, 75, se rendeu ao aplicativo de vídeos TikTok e estreou sua conta na rede. No primeiro vídeo, ela parabenizou a comunidade LGBTQIA+ pelo mês do orgulho gay.
Com peruca loira e outra morena e trocas de roupa, disse ser a "poderosa Cher" e contou a novidade antes de dar as felicitações ao grupo.
"Oi, claro que você sabe quem eu sou. Eu iria me apresentar, mas não. Feliz mês do orgulho a todos na comunidade que eu amo. E isso significa você", disse.
@cher

hi @tiktok . Happy Pride 🏳️‍🌈 do you prefer blonde or brunette? ##ForYourPride

♬ Believe - Cher
Recentemente, foi anunciado que um musical em homenagem à artista vai rodar o Reino Unido em 2022. Será o "The Cher Show", baseado na vida e obra da cantora.
Ícone pop e uma das maiores vozes norte-americanas, Cher também está contente por outro motivo. A música "Believe" (1998), um de seus maiores hits e que levou a cantora ao topo da parada de sucessos dos Estados Unidos, voltou a bombar.
O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento dos números da cantora, que em seus 60 anos de carreira acumula prêmios como Oscar, Grammy e Emmy, no Brasil.
Segundo o levantamento feito nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão, "Believe" é a música mais ouvida da cantora no Brasil. A instituição conta que a artista tem 22 obras musicais e 567 gravações cadastradas no Ecad.

Veja Também

Mamma Bruschetta altera documento e agora tem nome social no RG

Vitão tem turnê nos EUA adiada por falta de visto

'Me deixem em paz', diz Giulia Be nas redes sociais após apresentação no 'Encontro'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Evento "Brasil Sob Ameaça" será realizado em Vitória
Encontro nacional de segurança em Vitória vai debater efeitos da violência na economia
Imagem de destaque
IA reduz custos e muda a lógica de crescimento nas empresas 
Imagem de destaque
5 eixos temáticos que podem cair na redação do Enem em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados