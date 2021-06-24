Cher estreia no TikTok e parabeniza comunidade LGBTQIA+ por mês do orgulho

A cantora norte-americana Cher, 75, se rendeu ao aplicativo de vídeos TikTok e estreou sua conta na rede. No primeiro vídeo, ela parabenizou a comunidade LGBTQIA+ pelo mês do orgulho gay.
Com peruca loira e outra morena e trocas de roupa, disse ser a "poderosa Cher" e contou a novidade antes de dar as felicitações ao grupo.
"Oi, claro que você sabe quem eu sou. Eu iria me apresentar, mas não. Feliz mês do orgulho a todos na comunidade que eu amo. E isso significa você", disse.
Recentemente, foi anunciado que um musical em homenagem à artista vai rodar o Reino Unido em 2022. Será o "The Cher Show", baseado na vida e obra da cantora.
Ícone pop e uma das maiores vozes norte-americanas, Cher também está contente por outro motivo. A música "Believe" (1998), um de seus maiores hits e que levou a cantora ao topo da parada de sucessos dos Estados Unidos, voltou a bombar.
O Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento dos números da cantora, que em seus 60 anos de carreira acumula prêmios como Oscar, Grammy e Emmy, no Brasil.
Segundo o levantamento feito nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental e Casas de Festas e Diversão, "Believe" é a música mais ouvida da cantora no Brasil. A instituição conta que a artista tem 22 obras musicais e 567 gravações cadastradas no Ecad.