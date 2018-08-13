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Chay Suede curte noite no Rio com atriz de 'Malhação'

O capixaba e trocou sorrisos e ficou na cola de Rayssa Bratillieri

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 13:26
Chay Suede em cena de "Segundo Sol" Crédito: Reprodução/TV Globo
O capixaba Chay Suede tem aproveitado a noite do Rio de Janeiro. Ele apareceu soltinho na festa de aniversário de um dos diretores de fotografia de "Segundo Sol", no Bar do Omar, no Santo Cristo, região central do Rio, na madrugada de sábado (11) para domingo (12). 
O ator ficou em uma roda com a colega Giovanna Lancellotti e Miguel Rômulo, de "Orgulho e Paixão". De acordo com o jornal Extra, entre os pedidos de fotos de fãs que estavam também no bar, Chay ficou o tempo todo na cola da atriz Rayssa Bratillieri, de Malhação. Os dois bateram papos animados com pegadas na cintura um do outro e sorrisos.

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