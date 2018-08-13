Chay Suede curte noite no Rio com atriz de 'Malhação'

O capixabatem aproveitado a noite do Rio de Janeiro. Ele apareceu soltinho na festa de aniversário de um dos diretores de fotografia de, no Bar do Omar, no Santo Cristo, região central do Rio, na madrugada de sábado (11) para domingo (12).

O ator ficou em uma roda com a colega Giovanna Lancellotti e Miguel Rômulo, de "Orgulho e Paixão". De acordo com o jornal Extra, entre os pedidos de fotos de fãs que estavam também no bar, Chay ficou o tempo todo na cola da atriz Rayssa Bratillieri, de Malhação. Os dois bateram papos animados com pegadas na cintura um do outro e sorrisos.