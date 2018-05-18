Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerimônia

Charles acompanhará Meghan apenas em parte do altar, diz imprensa

Ela deve entrar na igreja apenas com os pajens e as damas de honra até uma parte do corredor, com um membro da igreja à frente dela
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 13:00

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 13:00

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle__
O Palácio de Kensington comunicou pelo Twitter na manhã desta sexta-feira, 18, que o príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle ao altar para se casar com o filho dele neste sábado, 19 de maio. Ela, porém, deve fazer parte do trajeto sozinha, quebrando uma tradição praticamente universal dos casamentos.
> Príncipe Charles levará Meghan Markle até o altar em casamento real
De acordo com a imprensa internacional, Charles deve acompanhar Meghan em apenas um trecho do trajeto até o altar. Ela deve entrar na igreja apenas com os pajens e as damas de honra até uma parte do corredor, com um membro da igreja à frente dela.
O príncipe Charles encontrará com a noiva na seção onde os principais convidados da realeza estarão sentados. Ele a acompanhará, então, até a base do altar e não a entregará a Harry. Em vez disso, Charles ficará atrás de Meghan, enquanto ela se aproxima do futuro marido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dono da página 'Choquei' é preso na mesma operação que MC Ryan e MC Poze
Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas
arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados