Charles acompanhará Meghan apenas em parte do altar, diz imprensa

O Palácio de Kensington comunicou pelo Twitter na manhã desta sexta-feira, 18, que o príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle ao altar para se casar com o filho dele neste sábado, 19 de maio. Ela, porém, deve fazer parte do trajeto sozinha, quebrando uma tradição praticamente universal dos casamentos.
De acordo com a imprensa internacional, Charles deve acompanhar Meghan em apenas um trecho do trajeto até o altar. Ela deve entrar na igreja apenas com os pajens e as damas de honra até uma parte do corredor, com um membro da igreja à frente dela.
O príncipe Charles encontrará com a noiva na seção onde os principais convidados da realeza estarão sentados. Ele a acompanhará, então, até a base do altar e não a entregará a Harry. Em vez disso, Charles ficará atrás de Meghan, enquanto ela se aproxima do futuro marido.