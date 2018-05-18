Charles acompanhará Meghan apenas em parte do altar, diz imprensa

Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle__

O Palácio de Kensington comunicou pelo Twitter na manhã desta sexta-feira, 18, que o príncipe Charles, pai de Harry, levará Meghan Markle ao altar para se casar com o filho dele neste sábado, 19 de maio. Ela, porém, deve fazer parte do trajeto sozinha, quebrando uma tradição praticamente universal dos casamentos.

De acordo com a imprensa internacional, Charles deve acompanhar Meghan em apenas um trecho do trajeto até o altar. Ela deve entrar na igreja apenas com os pajens e as damas de honra até uma parte do corredor, com um membro da igreja à frente dela.