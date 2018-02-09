POLÊMICA

'Chamar a mulher de gostosa na rua é superagressivo', diz Taís Araújo

Atriz revela que nunca sofreu assédio: 'Comigo acontece abuso o tempo inteiro'
Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 17:12

Taís Araújo posa para a revista Joyce Pascowitch Crédito: Daniel Klajmic/Divulgação
Prestes a completar 40 anos, Taís Araújo voltou aos holofotes do carnaval com uma nova polêmica: as cantadas nas ruas. "Galanteio é galanteio, assédio é assédio. Acho que não tem nem que polemizar. Chamar a mulher de gostosa na rua é superagressivo", diz a atriz ao posar para a revista "Joyce Pascowitch" deste mês.
"Eu nunca sofri assédio, comigo acontece abuso o tempo inteiro. Este ano, por exemplo, deixei o Lázaro numa rua no Leblon, estacionei o carro e fui andando para encontrá-lo. Passei em frente a um restaurante e um cara colocou a mão na minha frente e disse: 'Taís, senta aqui!', falando alto e mandando em mim. Se ele fez comigo, imagina o que não faz com quem não é conhecido?", completou Taís.
No final de 2017, Taís deixou o elenco do programa "Saia Justa", do GNT. Para a atriz, a participação no talk show foi um aprendizado: "Eu não sei dar opinião. Acho que, com o 'Saia Justa', descobri que quero saber mais do que falar. Não sei nada de uma porrada de coisas e estar em um lugar onde você tem que dizer obrigatoriamente o que acha é superdifícil".

