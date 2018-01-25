Cesar Tralli vai apresentar o 'Jornal Nacional'

Cesar Tralli Crédito: Reprodução/Instagram @cesartralli

Após se casar, Cesar Tralli terá outra importante mudança em sua vida. A partir do carnaval, o jornalista poderá ser visto na bancada do Jornal Nacional durante alguns sábados e feriados.

Isso porque ele passou a integrar o quadro de plantões do jornal mais importante da Globo. Assim, ele será convocado na ausência de seus colegas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Jornal Nacional.