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Plantão

Cesar Tralli vai apresentar o 'Jornal Nacional'

Ele passou a integrar o quadro de plantões do jornal mais importante da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 18:16

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 18:16

Cesar Tralli Crédito: Reprodução/Instagram @cesartralli
Após se casar, Cesar Tralli terá outra importante mudança em sua vida. A partir do carnaval, o jornalista poderá ser visto na bancada do Jornal Nacional durante alguns sábados e feriados.
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Isso porque ele passou a integrar o quadro de plantões do jornal mais importante da Globo. Assim, ele será convocado na ausência de seus colegas. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Jornal Nacional.
Tralli atualmente comanda o SP1, telejornal da emissora que é exibido ao meio-dia e que cobre notícias da capital paulista e de sua região metropolitana.

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