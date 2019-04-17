Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

César Tralli homenageia funcionário que limpa vidros na Globo

"Janela de gratidão", escreveu o jornalista em vídeo que compartilhou em suas redes sociais

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2019 às 14:02
Crédito: Reprodução/Instagram @cesartralli
O jornalista César Tralli usou seu perfil no Instagram para homenagear Macaé, funcionário que faz a limpeza dos vidros no estúdio do SP1, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 17.
"Janela de gratidão. Ninguém faz nada sozinho. Somos uma equipe enorme aqui. Unidos pelo respeito e pela admiração. Um pelo outro. É essa energia boa, é este amor pelo próximo que faz a gente enxergar longe", afirmou.
No vídeo, Tralli aborda o funcionário durante a execução de seu trabalho: "Tem aqui um chegado meu, que eu adoro ele: Macaé! Ele que dá um trato no nosso vidro e fica tudo bonito! Alegria ter você com a gente aqui meu amigo!"
"Macaé vem lá de Poá, todo dia, no trem, no 'busão', vem, trabalha sempre com essa energia boa e sorridente. É um exemplo de ser humano aqui pra nós", conclui.
O funcionário responde a algumas perguntas do apresentador e em seguida os dois se cumprimentam.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados