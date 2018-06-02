Celular de jornalista da GloboNews toca durante transmissão ao vivo

Momento foi muito comentado no Twitter Crédito: Reprodução

No Edição das 18h da GloboNews desta sexta-feira (1) a jornalista Leilane Neubarth falava sobre presos na Operação Lava Jato quando seu celular começou a tocar. Ela imediatamente se desculpou. Veja o vídeo.

O momento foi muito comentado no Twitter e, após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas, mostrando que levou a situação com muito bom humor.