Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ops!

Celular de jornalista da GloboNews toca durante transmissão ao vivo

O momento foi muito comentado no Twitter e, após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 12:30
Momento foi muito comentado no Twitter Crédito: Reprodução
No Edição das 18h da GloboNews desta sexta-feira (1) a jornalista Leilane Neubarth falava sobre presos na Operação Lava Jato quando seu celular começou a tocar. Ela imediatamente se desculpou. Veja o vídeo.
O momento foi muito comentado no Twitter e, após o fim do programa, Leilane publicou na rede social um pedido de desculpas, mostrando que levou a situação com muito bom humor.
"Desculpa, gente. Não tenho a menor ideia do que aconteceu pro meu celular começar a tocar do nada no meio do estúdio. Mil perdões. E já estou esperando os memes", publicou ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados