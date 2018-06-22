Celebridades que já têm netos antes dos 60

Os 60 são os novos 40, como dizem por ai. Os vovôs e vovós que estão com essa idade - ou até (muito) menos do que isso - estão dando um show de boa forma e beleza, e ainda ostentando uma família com uma generosa linha de descendentes.

Prova disso é o ator Caco Ciocler, de 46 ano. Recente destaque da novela "Segundo Sol", da TV Globo, ele apareceu malhado, com uma aparência cuidada e mais jovem e ainda com uma neta para chamar de sua nas gravações da trama. O novo galã, como rapidamente começou a ser apelidado nas redes sociais pelos fãs, conquistou uma nova geração e, com isso, levantou uma série de outros famosos que estão com tudo em cima mesmo depois de expandiram suas linhas sucessórias.