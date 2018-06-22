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Inteiraços

Celebridades que já têm netos antes dos 60

Reunimos famosos que dão show de boa forma mesmo com uma linha sucessória extensa; confira

Publicado em 22 de Junho de 2018 às 15:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2018 às 15:15
Os 60 são os novos 40, como dizem por ai. Os vovôs e vovós que estão com essa idade - ou até (muito) menos do que isso - estão dando um show de boa forma e beleza, e ainda ostentando uma família com uma generosa linha de descendentes.
Prova disso é o ator Caco Ciocler, de 46 ano. Recente destaque da novela "Segundo Sol", da TV Globo, ele apareceu malhado, com uma aparência cuidada e mais jovem e ainda com uma neta para chamar de sua nas gravações da trama. O novo galã, como rapidamente começou a ser apelidado nas redes sociais pelos fãs, conquistou uma nova geração e, com isso, levantou uma série de outros famosos que estão com tudo em cima mesmo depois de expandiram suas linhas sucessórias.
O Gazeta Online decidiu fazer uma lista com essas celebridades, que têm até 60 anos e chamam atenção pela aparência:

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