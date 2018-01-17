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Separação

Cauã Reymond pôs ponto final em namoro; Mariana faz mudança aos poucos

Amigos do ex-casal contam que a crise entre os dois já se arrastava há alguns meses e ficou incontornável em dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 10:11

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 10:11

Mariana Goldfarb Crédito: Reprodução/Instagram
Mariana Goldfarb ainda não saiu totalmente da casa de Cauã Reymond. Há pouco mais de um ano, os dois passaram a dividir o apartamento triplex na Joatinga e a modelo levou tudo o que era dela para lá. Na última segunda-feira, Mariana foi vista no condomínio. Ela passou o dia no imóvel arrumando sua mudança, que está sendo feita aos poucos.
Na mesma data, Cauã só voltou para casa tarde da noite, após as gravações de Ilha de ferro, seriado que vai estrelar e não cruzou com Mariana. Na terça-feira, fotos do ator meditando nu dentro de casa vazaram e viralizaram na internet.
Amigos do ex-casal contam que a crise entre os dois já se arrastava há alguns meses e ficou incontornável em dezembro, após uma crise de ciúme de Mariana. Apesar de terem passado o réveillon juntos, até achamos que durou muito, conta uma pessoa próxima à modelo.
O término partiu de Cauã, mas o ator está bastante mexido com a situação porque gosta muito de Mariana. Segundo fontes da coluna, o ator não sabia mais lidar com a imaturidade da namorada.
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb decidiram, em comum acordo, não darem declarações sobre o término do namoro. As assessorias de imprensa do ator e da modelo recorrem ao não falamos da vida pessoal deles para encerrar o assunto.

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