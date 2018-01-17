Cauã Reymond pôs ponto final em namoro; Mariana faz mudança aos poucos

Mariana Goldfarb ainda não saiu totalmente da casa de Cauã Reymond. Há pouco mais de um ano, os dois passaram a dividir o apartamento triplex na Joatinga e a modelo levou tudo o que era dela para lá. Na última segunda-feira, Mariana foi vista no condomínio. Ela passou o dia no imóvel arrumando sua mudança, que está sendo feita aos poucos.
Na mesma data, Cauã só voltou para casa tarde da noite, após as gravações de Ilha de ferro, seriado que vai estrelar e não cruzou com Mariana. Na terça-feira, fotos do ator meditando nu dentro de casa vazaram e viralizaram na internet.
Amigos do ex-casal contam que a crise entre os dois já se arrastava há alguns meses e ficou incontornável em dezembro, após uma crise de ciúme de Mariana. Apesar de terem passado o réveillon juntos, até achamos que durou muito, conta uma pessoa próxima à modelo.
O término partiu de Cauã, mas o ator está bastante mexido com a situação porque gosta muito de Mariana. Segundo fontes da coluna, o ator não sabia mais lidar com a imaturidade da namorada.
Cauã Reymond e Mariana Goldfarb decidiram, em comum acordo, não darem declarações sobre o término do namoro. As assessorias de imprensa do ator e da modelo recorrem ao não falamos da vida pessoal deles para encerrar o assunto.