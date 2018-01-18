Cauã Reymond decide processar fotógrafo que fez imagens do ator nu

Cauã faz selfie Crédito: Reprodução

O ator Cauã Reymond decidiu entrar na Justiça contra o fotógrafo que fez imagens do artista nu dentro de sua própria casa. Ele estava meditando sem roupas, bem próximo à janela de sua residência, quando foi clicado sem o seu consentimento.

Segundo a assessoria de Cauã, veículos de imprensa que publicarem as fotos também serão processados por invasão de privacidade.

A assessoria não informou como o fotógrafou fez o clique, mas especula-se que ele tenha usado um drone. As datas das fotos e da entrada do processo, entre outras informações, estão sob sigilo.

"Essas fotos configuram uma invasão da privacidade do ator, que estava dentro de sua própria casa. Qualquer veículo que as publicar poderá responder judicialmente por multiplicar o conteúdo", lê-se no comunicado.

FIM DE NAMORO COM MARIANA GOLDFARB

Na última terça-feira, o colunista Ancelmo Gois, do GLOBO, informou que o ator e a apresentadora Mariana Goldfarb, de 27 anos, já não moravam mais juntos. Eles namoravam havia pouco mais de um ano.