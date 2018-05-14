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Samba no pé

Cauã Reymond aparece sambando com Jonathan Azevedo e fãs enlouquecem

Cauã, antes disso, já tinha feito um registro em seu perfil no Instagram em que aparece nos bastidores da gravação de 'Ilha de Ferro'

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 12:40
As gravações do seriado "Ilha de Ferro" acabaram e a data foi comemorada de forma divertida por Jonathan Azevedo e Cauã Reymond. A dupla botou parte dos colegas de trabalho para dançar funk durante intervalos e decidiu mostrar, também, todo o samba no pé que tem. Veja Cauã Reymond e Jonathan Azevedo sambando:
Cauã, antes disso, já tinha feito um registro em seu perfil no Instagram em que aparece nos bastidores da gravação. Na legenda, ele escreveu: "Petróleo e outras coisinhas mais" e finalizou com símbolos que imitam um sorriso com a hashtag #IlhaDeFerro. Veja o post: 
 

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