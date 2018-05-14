Cauã Reymond aparece sambando com Jonathan Azevedo e fãs enlouquecem

As gravações do seriado "Ilha de Ferro" acabaram e a data foi comemorada de forma divertida por Jonathan Azevedo e Cauã Reymond. A dupla botou parte dos colegas de trabalho para dançar funk durante intervalos e decidiu mostrar, também, todo o samba no pé que tem. Veja Cauã Reymond e Jonathan Azevedo sambando:
Cauã, antes disso, já tinha feito um registro em seu perfil no Instagram em que aparece nos bastidores da gravação. Na legenda, ele escreveu: "Petróleo e outras coisinhas mais" e finalizou com símbolos que imitam um sorriso com a hashtag #IlhaDeFerro. Veja o post: