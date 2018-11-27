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"Não havia nenhuma prova"

Catherine Zeta-Jones defende Michael Douglas de acusações de assédio

No início do ano, o ator foi acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária da década de 1980 e negou as denúncias

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 12:34
O casal de atores Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones Crédito: Reprodução/Instagram @catherinezetajones
A atriz Catherine Zeta-Jones relembrou as acusações contra seu marido Michael Douglas durante uma entrevista ao The Times. No início do ano, o ator foi acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária da década de 1980 e negou as denúncias.
"Eu e meus filhos ficamos profundamente devastados com aquelas alegações. Aquela mulher apareceu do nada e acusou o meu marido. Tive uma longa conversa com ele e com nosso filhos na sala e disse: 'Você entende se mais coisas como essa surgirem...'. Ele disse que não havia nenhuma história ali e que o tempo iria mostrar isso. E claro que sim. Não havia nenhuma prova", disse a atriz.
Catherine apoia publicamente o movimento #MeToo, que propaga empatia entre as vítimas de assédio. A hashtag ficou popular no Twitter após as denúncias contra o produtor Harvey Weinstein, acusado de assediar e até estuprar dezenas de atrizes de Hollywood. Sobre o assunto, Catherine disse: "Não havia nada para sustentar [a acusação]. Para qualquer acusação que não seja confirmada, o movimento retrocede 20 anos".
Catherine e Douglas se casaram em 2000 e têm dois filhos, Dylan e Carys.

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