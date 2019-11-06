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"Em estado grave"

Catherine Deneuve é internada às pressas em Paris após mal-estar

Atriz e cantora Catherine Deneuve foi internada às pressas em Paris, na França, após mal-estar repentino na noite desta terça (5); causa de doença é investigada e estado é grave, segundo imprensa local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2019 às 12:24

Publicado em 06 de Novembro de 2019 às 12:24

A atriz Catherine Deneuve Crédito: CorporateDispatch/Reprodução/Instagram @corpdispatch
A atriz francesa Catherine Deneuve, 76,  foi internada após um mal-estar na noite desta terça-feira (6), de acordo com o jornal Le Parisien. 
"Segundo nossas informações, ela foi atendida em um estabelecimento parisiense em estado grave, o que exige exames aprofundados", diz o jornal. 
Pessoas próximas à atriz disseram ao canal de TV BFM que ela teve uma "fadiga crônica" devido ao "excesso de trabalho". Catherine Deneuve participa das gravações do filme de Emmanuelle Bercot "De son vivant", com Benoît Magimel.

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Neste ano,  Deneuve estreou os filmes "L'Adieu à la nuit", de André Téchiné, e "La Dernière folie de Claire Darling", de Julie Bertucelli, além de ter aberto, em agosto deste ano, o Festival de Veneza no papel de uma atriz "muito excessiva" em "La Vérité", do japonês Hirokazu Kore-Eda.

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