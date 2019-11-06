Catherine Deneuve é internada às pressas em Paris após mal-estar

A atriz francesa Catherine Deneuve, 76, foi internada após um mal-estar na noite desta terça-feira (6), de acordo com o jornal Le Parisien.
"Segundo nossas informações, ela foi atendida em um estabelecimento parisiense em estado grave, o que exige exames aprofundados", diz o jornal.
Pessoas próximas à atriz disseram ao canal de TV BFM que ela teve uma "fadiga crônica" devido ao "excesso de trabalho". Catherine Deneuve participa das gravações do filme de Emmanuelle Bercot "De son vivant", com Benoît Magimel.
Neste ano, Deneuve estreou os filmes "L'Adieu à la nuit", de André Téchiné, e "La Dernière folie de Claire Darling", de Julie Bertucelli, além de ter aberto, em agosto deste ano, o Festival de Veneza no papel de uma atriz "muito excessiva" em "La Vérité", do japonês Hirokazu Kore-Eda.