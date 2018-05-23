Casamento real é o 5º evento ao vivo mais assistido no YouTube

Os perfis da família real britânica no Instagram ganharam mais de um milhão de seguidores em cinco dias

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 19:19

Redação de A Gazeta

Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @angeltik
A transmissão do casamento do príncipe Harry e a atriz norte-americana Meghan Markle fez enorme sucesso no YouTube no último sábado, 19. Com mais de 11 milhões de visualizações da cerimônia, se tornou o quinto evento ao vivo mais assistido na história da plataforma.
O Reino Unido foi o país que mais acompanhou o evento no YouTube, e os Estados Unidos, antiga colônia britânica, foi o segundo país com mais visualizações. Alemanha, Rússia e Austrália completam o ranking dos cinco países que mais assistiram o evento.
Toda a preparação para o casamento também deu resultados para a família real no Instagram, ganhando mais de um milhão de seguidores em cinco dias, segundo a empresa de inteligência Airfluencers. O The Royal Family (theroyalfamily), por exemplo, apresentou um crescimento surpreendente. Hoje, com 2,6 milhões de seguidores, o perfil conquistou desde o dia 18 de maio mais de 1 milhão de novos seguidores, representando um aumento de 56%.
Enquanto isso, o Kensington Palace (@kensingtonroyal), perfil oficial dos príncipes William e Harry na rede social, teve um aumento de 26,5% no número de seguidores: ganhou 1,3 milhão de novos seguidores no Instagram, alcançando 5,7 milhões no total.
O levantamento da influência do tema nas redes sociais constatou que em 24 horas (de 21 a 22 de maio) foram aproximadamente 12 mil novas publicações no Twitter sobre o assunto. Desde o dia 17 de maio, foram contabilizados mais de 260 mil tuítes sobre o casamento, sendo que 19 de maio, data da cerimônia, foi o dia de maior interação, totalizando 159.861 postagens. Já no Instagram a hashtag #royalwedding foi publicada 1,2 milhão de vezes.

