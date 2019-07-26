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Na casa da Xuxa

Casal? Sasha e José Loreto estão se conhecendo melhor, diz colunista

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, diz que José Loreto virou habitué no condomínio de luxo em que Xuxa mora, no Rio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2019 às 16:35

Publicado em 26 de Julho de 2019 às 16:35

Crédito: Montagem Gazeta Online
Pode ser que o mundo das celebridades no Brasil tenha um novo casal à vista: Sasha Meneghel, de 20 anos, e José Loreto, de 35 anos,. Os dois, segundo a colunista Fábia Oliveira, de O Dia, estão se conhecendo melhor. O ator ex de Débora Nascimento tem sido visto com frequência na casa de Xuxa em um condomínio de luxo da zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Sasha pôs um ponto final em seu namoro com o ator Bruno Montaleone em junho, mesmo mês em que Loreto esteve curtindo uns dias de relax em Nova York, onde a filha de Xuxa está morando atualmente. 
> Gabriel Medina segue Sasha no Instagram após ela ficar solteira
No último fim de semana, segundo a colunista, Sasha e Loreto foram vistos saindo juntos, de moto. Ele pilotava e a bonita estava agarradinha na garupa do veículo. 
Os dois se seguem nas redes sociais, mas nunca postaram fotos juntos. Ao que consta, Loreto também não faz parte da lista de aniversário de Sasha, que vai fazer festão neste fim de semana em Fernando de Noronha para celebrar a nova idade. 
À colunista, a assessoria de imprensa de Loreto disse que não comenta sobre a vida pessoal do ator. 

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