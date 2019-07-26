Casal? Sasha e José Loreto estão se conhecendo melhor, diz colunista

No último fim de semana, segundo a colunista, Sasha e Loreto foram vistos saindo juntos, de moto. Ele pilotava e a bonita estava agarradinha na garupa do veículo.

Os dois se seguem nas redes sociais, mas nunca postaram fotos juntos. Ao que consta, Loreto também não faz parte da lista de aniversário de Sasha, que vai fazer festão neste fim de semana em Fernando de Noronha para celebrar a nova idade.