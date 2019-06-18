Casal lucra R$ 5 milhões falsificando assinatura de George Clooney

Crédito: Reprodução/Instagram @george_clooney_1

George Clooney, 58, viu seu nome atrelado a um golpe fraudulento aplicado por um casal de italianos, segundo a Agência Efe. De acordo com a polícia local, dois italianos falsificaram a assinatura de Clooney e, com isso, aplicavam golpes nas pessoas. Eles acabaram de ser presos. O astro do cinema de Hollywood, 58, viu seu nome atrelado a umfraudulento aplicado por um casal de italianos, segundo a Agência Efe. De acordo com a polícia local, dois italianosde Clooney e, com isso, aplicavam golpes nas pessoas. Eles acabaram de ser presos.

Os golpistas utilizavam o mote de possuir uma nova marca de roupas. A investidores, diziam que o astro norte-americano era parceiro e emprestava seu nome para o negócio, o que o próprio artista negou no tribunal quando houve um julgamento sobre o caso.

Dessa forma, segundo informações de policiais locais, os bandidos lucraram o equivalente a R$ 5 milhões. O golpe era aplicado desde 2010, e desde 2014 eles se escondiam na cidade de Pattaya, na Tailândia.