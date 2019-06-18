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Fraude

Casal lucra R$ 5 milhões falsificando assinatura de George Clooney

O golpe era aplicado desde 2010

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 05:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2019 às 05:18
Crédito: Reprodução/Instagram @george_clooney_1
O astro do cinema de Hollywood George Clooney, 58, viu seu nome atrelado a um golpe fraudulento aplicado por um casal de italianos, segundo a Agência Efe. De acordo com a polícia local, dois italianos falsificaram a assinatura de Clooney e, com isso, aplicavam golpes nas pessoas. Eles acabaram de ser presos.
> George Clooney se separa e valor do divórcio é bilionário, diz site
Os golpistas utilizavam o mote de possuir uma nova marca de roupas. A investidores, diziam que o astro norte-americano era parceiro e emprestava seu nome para o negócio, o que o próprio artista negou no tribunal quando houve um julgamento sobre o caso.  
Dessa forma, segundo informações de policiais locais, os bandidos lucraram o equivalente a R$ 5 milhões. O golpe era aplicado desde 2010, e desde 2014 eles se escondiam na cidade de Pattaya, na Tailândia. 
O casal, que era procurado pela Interpol e que já havia sido condenado a oito anos de prisão na Itália por diversas fraudes, será enviado de volta ao seu país para cumprir uma longa pena.

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