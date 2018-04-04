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Como uma flor

Carolina Dieckmann sobre casamento: 'Planta que você cuida todo dia'

Atriz mora nos Estados Unidos há dois anos e também detalha como é lidar com a saudade do filho

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 12:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 12:14
Carolina Dieckmann em entrevista com Julia Faria fala sobre casamento: "Planta que você cuida todo dia" Crédito: Reprodução/YouTube Canal Julia Faria
A atriz Carolina Dieckmann, de 39 anos, está morando em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista a Julia Faria, lá na Terra do Tio Sam, a loira participou de entrevista no canal Julia Faria da Snack e revelou o segredo para um casamento duradouro: "Casamento é como aquela planta que você precisa cuidar todo dia, tem a tolerância, companheirismo, admiração". Além disso, contou como é ficar longe de casa e do filho. 
As amigas falaram sobre tudo, desde a nova vida de Carol Estados Unidos, a casamento e filhos. Dieckmann, que está afastada das novelas desde sua participação na novela "A Regra do Jogo", respondeu às perguntas dos fãs, contou como está a vida fora do Brasil e disse que o que a motivou foi o amor pelo marido e o filho.
Você tem que escolher todo dia e eu escolho o Tiago todo dia
Carolina Dieckmann, atriz
"O Tiago foi convidado para cuidar de vários canais em toda a América Latina, ele precisava estar em Miami, então eu falei: não importa se eu vou estar lá o tempo inteiro, você tem que aceitar porque vai ser incrível para você, e o que eu tenho para te dizer é aceita, a gente vai dar um jeito de estar juntos do jeito que for", disse. Na época ela havia acabado de entrar no elenco da novela, então só conseguiu se mudar seis meses depois.
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A atriz lembrou que a princípio foi para ficar só um ano, mas já está há dois. "Estou sentindo muita falta de trabalhar, mas neste momento estou vivendo a minha vida com o Tiago, participando do cotidiano do meu filho menor, porque quando ele nasceu eu estava trabalhando igual louca", conta.
Julia pergunta sobre como foi deixar o filho mais velho, Davi, no Brasil: "Foi muito difícil, eu sofri muito muito, mas hoje eu acho bom, ele virou um homem, teve um espaço. É difícil a gente como mãe dar esse espaço conscientemente", conta Carol.
Sobre o que faz para ter um casamento estável, quando vários casais estão se separando, a atriz diz que o que importa não é só o que você sente pela pessoa e sim a maneira como você alimenta esse amor. "Casamento é como aquela planta que você precisa cuidar todo dia, tem a tolerância, companheirismo, admiração, a maneira que você olha para a pessoa, a maneira que você percebe que está errando e como você se coloca, se desculpa e se permite, eu não acredito em um casamento duradouro que não tenha uma energia investida. Você tem que escolher todo dia e eu escolho o Tiago todo dia", finaliza.

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