Carolina Dieckmann revela que já ficou com mulher: 'Estava bem louca'

Crédito: Reprodução/Instagram @loracarola

No ar em "O Sétimo Guardião" como a fogosa Afrodite, Carolina Dieckmann, 40, fez revelações que fariam sua personagem muito orgulhosa.

Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, no quadro 'Eu Nunca', a atriz revelou que já ficou com uma mulher.

"Foi uma vez só e eu estava bem louca", disse. Na mitologia grega, Afrodite, que dá nome à sua personagem, é a deusa do amor, da beleza corporal e do sexo.

Até por isso, a beleza corporal, como não podia deixar de ser, também não ficou de fora. Carolina afirmou durante a entrevista que nunca fez uso de botox, embora tenha realizado outros procedimentos estéticos.

"Fiz laser, já laser essas coisas que escamam a pele. Mas botox não", afirmou ela, que também disse se considerar mais bonita hoje em dia do que quando era mais jovem.