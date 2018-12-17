Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atriz de "O Sétimo Guardião"

Carolina Dieckmann revela que já ficou com mulher: 'Estava bem louca'

Atriz fez a declaração em bate-papo com o apresentador do 'Vídeo Show', da Globo, Matheus Mazzafera

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 00:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 00:57
Crédito: Reprodução/Instagram @loracarola
No ar em "O Sétimo Guardião" como a fogosa Afrodite, Carolina Dieckmann, 40, fez revelações que fariam sua personagem muito orgulhosa.
Em entrevista ao youtuber Matheus Mazzafera, no quadro 'Eu Nunca', a atriz revelou que já ficou com uma mulher.
"Foi uma vez só e eu estava bem louca", disse. Na mitologia grega, Afrodite, que dá nome à sua personagem, é a deusa do amor, da beleza corporal e do sexo.
Até por isso, a beleza corporal, como não podia deixar de ser, também não ficou de fora. Carolina afirmou durante a entrevista que nunca fez uso de botox, embora tenha realizado outros procedimentos estéticos.
"Fiz laser, já laser essas coisas que escamam a pele. Mas botox não", afirmou ela, que também disse se considerar mais bonita hoje em dia do que quando era mais jovem.
Fonte: Folhapress. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Café da manhã de domingo: 3 receitas práticas e deliciosas
Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados