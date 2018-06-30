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TELEVISÃO

Carol Trentini vai participar da próxima temporada de 'PopStar'

A modelo promete soltar a voz no show de talentos da TV Globo

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 21:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 21:14
Carol Trentini deve cantar sucessos da MPB no programa Crédito: Divulgação/Way Model
A modelo Carol Trentini será uma das integrantes da segunda temporada do programa PopStar, da Rede Globo, ao lado de nomes como Fafy Siqueira e Samantha Schmutz. O reality show, que reúne atores, jornalistas e personalidades em uma competição musical, tem estreia prevista para setembro deste ano, e será apresentado por Taís Araújo.
Carol promete soltar a voz no show de talentos: "Eu cantava quando era bem pequena, no coral da minha cidade, Panambi. Depois disso, só de brincadeira", conta ela. Fã de Marisa Monte, Ana Carolina e Maria Gadú, a top gaúcha deve dar destaque a sucessos nacionais em suas apresentações.
A primeira temporada da atração contou Mariana Rios, Rafael Cortez, Fabiana Karla e André Frateschi, vencedor da disputa.

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