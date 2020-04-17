Carlos Nascimento é afastado de suas funções no SBT

Carlos Nascimento foi afastado do trabalho no SBT Crédito: Gabriel Cardoso/SBT

O jornalista Carlos Nascimento, 65, está afastado preventivamente de suas funções no SBT desde quinta-feira (16). A decisão é por causa da pandemia do novo coronavírus. Nascimento, que apresenta o "SBT Brasil", faz parte do grupo de risco.

Em nota, o canal afirma que quem substituirá o âncora no jornalístico será Darlisson Dutra, que assume a bancada ao lado de Rachel Sheherazad, até o fim da pandemia.

Nascimento afirma que foi ele quem quis continuar a trabalhar no SBT até então. "Quero deixar claro que desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil me foi dada a liberdade de ficar em casa e a decisão de permanecer trabalhando é de minha inteira responsabilidade. Entendi que deveria estar ao lado dos meus colegas e do público num momento em que o telejornalismo é fundamental para informar, esclarecer e orientar os brasileiros", disse.

Segundo ele, outros jornalistas da emissora optaram por fazer isso também. "Durante todos esses dias, atuei ao lado de uma equipe valorosa, corajosa e ciente da importância do nosso trabalho. Orgulho-me de fazer parte desta redação e reitero que ninguém me forçou a nada", contou.

AFASTAMENTOS

A Globo decidiu afastar, desde 21 de março, todos os jornalistas com mais de 60 anos, seja da redação ou de vídeo, por causa do risco de contaminação pelo novo coronavírus. A emissora afirmou que eles ficarão em casa por tempo indeterminado, "alguns trabalhando em esquema de home office e, se for o caso, poderão ser acionados pela internet".