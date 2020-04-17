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Cuidados com a saúde

Carlos Nascimento é afastado de suas funções no SBT

Apresentador de 65 anos será poupado por fazer parte do grupo de risco. Além da idade, ele também passou por graves problemas de saúde em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:49

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:49

Carlos Nascimento foi afastado do trabalho no SBT
Carlos Nascimento foi afastado do trabalho no SBT Crédito: Gabriel Cardoso/SBT
O jornalista Carlos Nascimento, 65, está  afastado preventivamente de suas funções no SBT desde quinta-feira (16). A decisão é por causa da pandemia do novo coronavírus. Nascimento, que apresenta o "SBT Brasil", faz parte do grupo de risco.
Em nota, o canal afirma que quem substituirá o âncora no jornalístico será Darlisson Dutra, que assume a bancada ao lado de Rachel Sheherazad, até o fim da pandemia.
Nascimento afirma que foi ele quem quis continuar a trabalhar no SBT até então. "Quero deixar claro que desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil me foi dada a liberdade de ficar em casa e a decisão de permanecer trabalhando é de minha inteira responsabilidade. Entendi que deveria estar ao lado dos meus colegas e do público num momento em que o telejornalismo é fundamental para informar, esclarecer e orientar os brasileiros", disse.

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Segundo ele, outros jornalistas da emissora optaram por fazer isso também. "Durante todos esses dias, atuei ao lado de uma equipe valorosa, corajosa e ciente da importância do nosso trabalho. Orgulho-me de fazer parte desta redação e reitero que ninguém me forçou a nada", contou.

AFASTAMENTOS

A Globo decidiu afastar, desde 21 de março, todos os jornalistas com mais de 60 anos, seja da redação ou de vídeo, por causa do risco de contaminação pelo novo coronavírus. A emissora afirmou que eles ficarão em casa por tempo indeterminado, "alguns trabalhando em esquema de home office e, se for o caso, poderão ser acionados pela internet".
A medida deve afetar nomes do primeiro escalão da emissora, como Chico Pinheiro, 66, do "Bom Dia Brasil"; "Carlos Tramontina", 63, do "SP2", e Zileide Silva, 61, que é repórter e apresenta o "Jornal Hoje" aos sábados.

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