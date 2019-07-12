Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nos EUA

Carlinhos Maia filma mendigo, é criticado e desabafa: "Achei bonitão"

"Parece um ator, gente", disse ele, ao filmar um morador de rua nos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2019 às 04:48

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 04:48

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O humorista Carlinhos Maia, 27, mais uma vez vira o foco de uma polêmica. Desta vez, ele filmou um morador de rua dormindo nos Estados Unidos, onde passa alguns dias, e o comparou a um ator e aos mendigos do Brasil. "Pessoas da rua, como são diferentes. Impressionante. Até isso é diferente, pessoal. Parece um ator, gente", disse.
A publicação causou a revolta em muita gente que achou o comentário discriminatório. Porém, Carlinhos resolveu se pronunciar sobre o caso. Chamado de preconceituoso, fez um desabafo e até pediu para que as pessoas parem de segui-lo no Instagram. Atualmente ele conta com 16 milhões de seguidores.
"A maldade é tão grande para tentar atrapalhar. Não vou parar de ajudar as pessoas, de brincar, de filmar. Me criticaram porque elogiei um mendigo, só achei ele bonitão e parecia ator", disse.
Ele continuou: "Me taxam de preconceituoso e eu sendo gay. Me taxam de preconceituoso com negro e minha mãe é negra. Se não tiver satisfeito tira esse monte de números [de seguidores], não quero mais, não. Eu era muito feliz sem tanta gente assim. Era muito mais feliz do que hoje. Fazer o bem é crime", disparou.
Carlinhos Maia mostrou uma ação social de um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos e que tira moradoras de rua das praças. Ele se disse padrinho desse projeto. E voltou a criticar quem ele chamou de "gente do mal". "Isso não é marketing, não. Poderia estar aqui todos os dias ganhando dinheiro. Vão lá seguir essas páginas do mal, não me segue não, pode sair tudinho."
Também em viagem pelos Estados Unidos, Lucas Guimarães, marido de Maia, foi convidado a se retirar de um parque com amigos após usar uma bermuda com imagens ofensivas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário
Programa CBN Vitória com Fernanda Queiroz
CBN Vitória ao vivo: o esquema de mobilidade e transporte para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados