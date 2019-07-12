Carlinhos Maia filma mendigo, é criticado e desabafa: "Achei bonitão"

Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof

Carlinhos Maia, 27, mais uma vez vira o foco de uma polêmica. Desta vez, ele filmou um morador de rua dormindo nos Estados Unidos, onde passa alguns dias, e o comparou a um ator e aos mendigos do Brasil. "Pessoas da rua, como são diferentes. Impressionante. Até isso é diferente, pessoal. Parece um ator, gente", disse. O humorista, 27, mais uma vez vira o foco de uma. Desta vez, ele filmou umdormindo nos Estados Unidos, onde passa alguns dias, e o comparou a um ator e aosdo Brasil. "Pessoas da rua, como são diferentes. Impressionante. Até isso é diferente, pessoal. Parece um ator, gente", disse.

A publicação causou a revolta em muita gente que achou o comentário discriminatório. Porém, Carlinhos resolveu se pronunciar sobre o caso. Chamado de preconceituoso, fez um desabafo e até pediu para que as pessoas parem de segui-lo no Instagram. Atualmente ele conta com 16 milhões de seguidores.

"A maldade é tão grande para tentar atrapalhar. Não vou parar de ajudar as pessoas, de brincar, de filmar. Me criticaram porque elogiei um mendigo, só achei ele bonitão e parecia ator", disse.

Ele continuou: "Me taxam de preconceituoso e eu sendo gay. Me taxam de preconceituoso com negro e minha mãe é negra. Se não tiver satisfeito tira esse monte de números [de seguidores], não quero mais, não. Eu era muito feliz sem tanta gente assim. Era muito mais feliz do que hoje. Fazer o bem é crime", disparou.

Carlinhos Maia mostrou uma ação social de um professor brasileiro que mora nos Estados Unidos e que tira moradoras de rua das praças. Ele se disse padrinho desse projeto. E voltou a criticar quem ele chamou de "gente do mal". "Isso não é marketing, não. Poderia estar aqui todos os dias ganhando dinheiro. Vão lá seguir essas páginas do mal, não me segue não, pode sair tudinho."