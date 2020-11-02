Cardi B volta à Justiça para cancelar pedido de divórcio de Offset

A cantora Cardi B Crédito: Reprodução/Instagram @iamcardib

Cardi B. e Offset, ambos com 28 anos, estão quase juntos novamente aos olhos da lei. A rapper entrou com pedido de indeferimento de seu pedido de divórcio contra Offset, nesta segunda-feira (2), segundo o site americano Page Six. A petição ainda não foi aprovada pela Justiça, mas o caso parece estar encerrado.

Cardi B. pediu o divórcio pela primeira vez em setembro. Casados desde 2017, eles têm uma filha de dois anos, Kulture Kiari Cephus. Já em outubro, os dois foram fotografados na festa de aniversário de um amigo. Na sequência, a cantora falou sobre reconciliação e saudade em uma live pelo instagram.

"Vocês sabem como estou discutindo com todos vocês nas redes sociais? É exatamente assim que acontece entre mim e meu homem. Então, quando as pessoas dizem que estou fazendo merda para chamar a atenção, não... eu sou apenas uma vadia louca. "

A cantora também usou as redes sociais para dizer já "sentia falta de seu melhor amigo".

VAI E VOLTA

Em setembro, após três anos de casamento, Cardi B. entrou com pedido de divórcio do cantor Offset. A audiência estava marcada para 4 de novembro.

Essa não é a primeira vez que o casal se separa. Cardi B afirmou que o término anterior a deixou estressada e triste. "Dessa vez, eu não estava chorando. Querem saber o porquê? A razão do meu divórcio não tem a ver com nenhuma merda que aconteceu antes. Não é por causa da traição", afirmou ela, que deu entrada no divórcio na última terça-feira (15).

Na mesma live, Cardi B aproveitou para afastar os rumores de que Offset poderia ter engravidado alguém. "Eu vejo as pessoas dizendo 'ele está com um bebê a caminho'. Isso é uma mentira completa", afirmou.

A cantora seguiu explicando o que a levou ao divórcio. "Eu só cansei de discutir, de não ver as coisas olho no olho. Quando você sente que não é mais a mesma coisa, antes de você ser traída, eu preferiria... Entende o que eu digo? Eu estou cansada das pessoas."

Ela também rebateu as acusações de que estariam se divorciando "por influência". "Eu não faço truques, eu não preciso de truques e não preciso de nenhum truque publicitário que envolva a minha família para vender alguma coisa", disse, antes de falar que não entende "por que as pessoas querem que o motivo do divórcio seja algo tão, tão ruim".

"Não aconteceu nada louco, fora desse mundo. Às vezes as pessoas crescem separadas. Eu estive com esse homem por quatro anos. Eu tenho uma filha com ele", disse ela.

"Você se cansa das discussões. E antes que algo de ruim aconteça, antes que você seja abandonada, antes que você seja traída, você às vezes só quer sair. O que há de tão ruim nisso? Eu agradeço a todos que estão me mostrando amor. Eu estou bem, não estou para baixo, não estou devastada e não estou machucada", finalizou.