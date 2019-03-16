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Apresentação

Cardi B é confirmada no Rock in Rio 2019

No mesmo dia, o DJ brasileiro Alok abre a noite do Palco Mundo (Alok já havia tocado na tenda eletrônica do evento em 2015)

Publicado em 16 de Março de 2019 às 01:40

Publicado em 

16 mar 2019 às 01:40
A organização do Rock in Rio divulgou nesta sexta-feira, 15, mais três nomes do line-up do Palco Mundo. A premiada rapper americana Cardi B, dona de hits como I Like It, Bodak Yellow e Ring, vem pela primeira vez ao Brasil. Primeira mulher a vencer a categoria de melhor álbum de rap do Grammy, a artista se apresenta no dia 27 de setembro, mesmo dia que o canadense Drake.
No mesmo dia, o DJ brasileiro Alok abre a noite do Palco Mundo (Alok já havia tocado na tenda eletrônica do evento em 2015).
Ivete Sangalo fará a primeira apresentação do Palco Mundo no dia 29 (ela também participou de outras edições do evento, a mais recente em 2017).
Também nesta semana, o Rock in Rio já havia anunciado cinco outros nomes para a edição 2019: Goo Goo Dolls, Nile Rodgers & CHIC, Whitesnake, Tenacious D e H.E.R..
Quando é o Rock in Rio 2019?
O festival ocorre nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A venda de ingressos começa no dia 11 de abril.

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