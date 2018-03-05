Capixabas vão representar o Brasil em concurso de beleza na Colômbia: Rafaella Zorzal Nunes Crédito: Divulgação/Larissa Marcelha Assessoria

O Espírito Santo está pequeno para Luiza Zimmerman, de 7 anos, Rafaella Zorzal, de 10 anos, e Maria Luiza Scarpat, de 12 anos. É que as três estão em Cartagena, na Colômbia, onde ficam até o próximo dia 11, para participarem do Miss Internacional Fashion Beauty 2018.

Organizadoras do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen, Ivete e Thays do Espírito Santo adiantam que a preparação para um concurso desse porte começa cedo e as três estão em um intensivo para ficarem preparadas para o internacional. "O Estado é um celeiro de belezas. Nosso objetivo é lapidar e lançar as capixabas para o Brasil e para o mundo", dispara Ivete.

Ela detalha que tem certeza de que o Espírito Santo será (muito) bem representado na Colômbia e diz se sentir confiante para que as meninas voltem para casa com algum título. "Elas estão contando com toda uma assessoria de preparação e acho que estão bem seguras do que estão fazendo", completa.

NO MUNDO DA BEAUTÉ DESDE OS 8 ANOS

A pequena Rafaella já coleciona faixas de concursos de beleza. Acontece que elas não são o bastante: no mundo dos concursos desde seus 8 anos, os pais dela, Ana Cláudia e José Marcos Nunes, dizem que a primeira inscrição da menina foi feita por ela mesma, pela internet. Desde então, não parou mais e faz questão de protagonizar em concursos estaduais e nacionais.

Hoje, ela ostenta as faixas de Miss Doces Pontões Capixaba 2016, Miss Fashionista Mirim 2018 e top 10 no Miss Brasil Fashionista. E pensa que é só glamour? A preparação de Rafaella inclui aulas periódicas de espanhol, tratamento de postura, pilates, circuito funcional especial para crianças e cuidados com a estética. E, é claro: dedicação na escola. Até porque, a capixaba quer ser médica veterinária quando crescer.

"Expectativas sempre existem, mas procuro deixá-la à vontade, sem pressão, e reforço que, embora ganhar seja legal, o mais interessante é a oportunidade de conhecer tantos lugares e pessoas diferentes, o que é enriquecedor. Mas Rafaella é uma menina que luta pelo que quer, não desiste fácil e tem um diferencial de ser muito carismática, simpática e dona de um sorriso cativante. Onde ela chega, faz amizades, afirma a mãe, se referindo ao fato de sempre acompanhar a filha em todas as etapas dos concursos.