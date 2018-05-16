Capixabas se apresentam na Disney com direito a prêmio

As duas primeiras capixabas a dançarem na Disney, nos EUA, fizeram parte da apresentação do Dia Internacional da Dança, no dia 29 de abril Crédito: Divulgação/Pimenta Dance Ballet ENTITY_amp_ENTITYArts

A professora de ballet Liviane Pimenta e sua aluna Thaila Lempke, de 16 anos, são as duas primeiras capixabas a estrearem nos palcos para jovens talentos da Disney, nos Estados Unidos. E, imagine: se a experiência de conhecer os parques por si só já é emocionante, que tal dançar para milhares de turistas do mundo inteiro.

"Fiquei elétrica", dispara Liviane, que já acerta as danças para a apresentação do próximo ano. Elas protagonizaram no último dia 29 de abril, quando é comemorado o Dia Internacional da Dança, e coreografaram ao lado de um grupo nacional de bailarinos.

[...] a emoção de dançar no palco da Disney é indescritível Liviane Pimenta, professora de ballet

"Tinham nós duas representando o Espírito Santo. Mas também estavam cariocas e paulistas no nosso grupo. Nós temos uma rede nacional que conecta bailarinos e fomos participar com alguns deles", explica a professora.

Ela conta que a apresentação serve mais para mostrar novos talentos da dança e que foram cerca de três meses até que a dupla daqui do Estado tivesse a certeza de que iria para o palco norte-americano. "Ainda assim, a gente duvida. Mesmo quando chega a confirmação, não é?, brinca. "Eu já dancei em Londres, na Inglaterra, e na Itália. Já dancei Espírito Santo afora... Mas a emoção de dançar no palco da Disney é indescritível. Eu fiquei elétrica, queria muito aquilo. Quando chegamos lá, no dia anterior, e vimos o palco, pensamos: 'Não é verdade'. Mas era", frisa.

Ela destaca que enviaram uma série de documentos para a comissão do parque para que tivessem o número aprovado. "Eu mandei fotos dos figurinos que iríamos usar, vídeos da dança que pretendíamos fazer... É uma missão já ser aprovada. Depois, ensaiamos e chegamos dois dias antes da apresentação oficial, alugamos a quadra do hotel em que nos hospedamos e treinamos lá", detalha.

Liviane relata que até tinha formado um grupo só de capixabas, mas que muitos integrantes ficaram receosos com os prazos para conseguirem o visto para entrar nos Estados Unidos a tempo. "Agora, que nós temos o convite da Disney para voltar no próximo ano, fica mais fácil. Quem sabe não conseguimos?", anseia.

MÚSICA DA GISELE BÜNDCHEN

Segundo a professora, o responsável pelo projeto das apresentações da Disney ficou impressionado com o espetáculo das capixabas. Ela confidencia que ele "adorou a música da Gisele Bündchen", se referindo à icônica "Garota de Ipanema", tocada na cerimônia de abertura da Rio 2016, quando a supermodelo desfilou por 105 metros do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Antes da canção escrita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, o grupo coreografou um pot-pourri que incluiu uma obra clássica e jazz. "Encerramos com músicas que marcam a história das canções brasileiras, como 'Garota de Ipanema'. E foi um sucesso. O coordenador elogiou muito e ganhamos o prêmio de participação ao final", diz.

Além do prêmio, como conta Liviane, todos os integrantes do grupo também levaram as famosas orelhas do Mickey, entregues pelo próprio personagem da Disney, com um agravante: são especiais, e não aquelas que qualquer um pode comprar nas lojas de souvenir. "O coordenador explicou para a gente que elas têm um selo que mostra que elas foram entregues aos artistas que participam daquela festividade", afirma, orgulhosa.

Já estou confirmada para uma apresentação em Fortaleza Liviane Pimenta, professora de ballet

Depois que voltou ao Brasil, há pouco mais de uma semana  já que elas aproveitaram a oportunidade para desfrutarem um pouco do que tem a oferecer o parque , Liviane já recebeu dezenas de mensagens de confederações do todo o País. "Já estou confirmada para uma apresentação em Fortaleza, no dia 29 deste mês, e me adiantaram que querem uma palestra", revela.