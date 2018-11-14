CONCURSO

Capixabas disputam o título de musa country em Anchieta

Evento será realizado na sexta-feira, durante o 2º Anchieta Country Fest

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 21:26

13/11/2018 - As candidatas ao título de Musa Country 2018 Crédito: Renan Alves/Divulgação
Oito mulheres disputam o título capixaba de Musa Country, nesta sexta-feira (16), em Anchieta. Representando as comitivas da região, Millena Severgnine (Comitiva Aoww Potência), Thayssa Rovetta (Comitiva Santa Cruz), Jamilli Neves (Comitiva Sem nós, Sem Festa), Maira Simões (Comitiva Espora de Prata), Lara Souza (Comitiva Só Nóis), Carolina Jesus (Comitiva Estrada da Vida), Larissa Miranda (Comitiva Cavaleiros Perdidos), Lívia Alves (Comitiva Galera do Chapéu) são as candidatas.
A escolha será feita durante o 2º Anchieta Fest Country, que será realizado na Praça São Pedro, a partir das 21h. As candidatas vão desfilar representando as comitivas da região e mostrar beleza e estilo.
O evento é organizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Anchieta (CDL) e tem apoio da Prefeitura. A noite será encerrada com um animado show com Musical Prateado.
Serviço:
2º Anchieta Fest Country
Quando: sexta-feira (16), a partir das 21h
Onde: Praça São Pedro
Programação
21h- Show com Barrozinho
21h30- Desfile da Musa Country 2018  com premiação
23h- Show com Musical Prateado e participação do cantor Willis Amorim

