Capixaba vai representar o ES em concurso nacional de Miss Plus Size

Pedrita Oliver, a Miss Espírito Santo Plus Size 2017 Crédito: Andrew Gabriel

Há alguns anos, o Espírito Santo ensaia produzir um concurso de misses plus size - as que têm uma aparência mais encorpada, mas mantém o charme e elegância dignas do título. Em 2017, o Estado elegeu, virtualmente, a empresária Pedrita Oliver para ostentar o título.

Com o título de Miss Espírito Santo Plus Size 2017, ela vai representar o Estado no concurso nacional de beleza, que será feito em março deste ano, em São Paulo. Até lá, os cuidados com a aparência redobram e a ansiedade triplica, já que ela passará por testes que a julgarão por alguns dias. Isso porque a etapa do Brasil, diferente da estadual, submete as candidatas a uma imersão que comprova - ou não - o engajamento delas em querer carregar o título.

Em entrevista exclusiva ao Gazeta Online , Pedrita declara que sempre gostou de trabalhar como modelo e que ficou muito feliz de ter sido coroada Miss Espírito Santo Plus Size 2017. Foi a primeira tentativa da empresária no concurso, e ela foi motivada por uma amiga. "Eu mandei um e-mail para me inscrever e fui chamada. Em dezembro, a direção estadual entrou em contato comigo, falando que a escolha tinha sido feita virtualmente e que eu fui a escolhida", conclui.

É só eu me preparar direitinho que eu vou me sentir segura Pedrita Oliver, Miss Espírito Santo Plus Size 2017

Para Pedrita, a sensação foi a melhor possível e, segundo ela, não tem como descrever o sentimento de conquista que ela teve. "Agora é concentrar todas as forças em março", brinca ela, que também apostará em caminhadas nesse meio tempo. "É que, com a ansiedade, a gente acaba comendo mais, e tem que dar um jeito de não deixar esse excesso influenciar no corpo", explica.

Pedrita Oliver, a Miss Espírito Santo Plus Size 2017 Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online

A empresária pondera que já montou uma rotina de cuidados pessoais e físicos que segue até à véspera do concurso nacional, que acontece em São José do Rio Preto, em São Paulo, a partir do dia 5 de março. "Tenho pessoas que são minhas parceiras que me ajudam só nos tratamentos estéticos faciais e corporais e uma outra equipe dos cabelos, para manter as madeixas do jeito que eu gosto", finaliza.

Para o nacional, Pedrita se diz confiante, apesar de saber do potencial das outras meninas. "Até agora, pelo que eu sei, já têm outras 25 misses confirmadas para o concurso. Pelo que vi, inclusive, são meninas lindas, mas é só eu me preparar direitinho que eu vou me sentir segura", esclarece.