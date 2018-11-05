Capixaba vai interpretar diarista fofoqueira em 'O Sétimo Guardião'

A atriz capixaba Liza Gomes, de 36 anos Crédito: Sérgio Baia

Liza Gomes, de 36 anos, vai ser Lucilene em "O Sétimo Guardião", nova novela das nove da Globo, de Aguinaldo Silva. Natural de Iúna, ela mora no Rio de Janeiro há 21 anos e foi descoberta pelo próprio autor da trama durante um curso de teatro. Depois de se formar em Farmácia e ter se dividido para se profissionalizar nas artes cênicas, a capixaba comemora a estreia na televisão já em um papel de destaque.

Lucilene vai aparecer em ao menos 45 capítulos da novela, que estreia no dia 12 de novembro. A personagem é uma diarista fofoqueira que trabalha em várias casas diferentes e cumpre o praticamente o papel de um jornal na arte de informar. Na cidade em que vive, não há televisão, telefone e sinal de internet. Assim, ela mesma se dá ao trabalho de levar e trazer todas as informações dos moradores do município.

"Mas é uma fofoca do bem, ela não é má (risos). É só o jeitinho dela", brinca Liza, ao descrever a personagem que vai viver em sua estreia na TV.

A atriz capixaba Liza Gomes, de 36 anos, na coletiva de lançamento da novela "O Sétimo Guardião" Crédito: Instagram/liza.gomes

DESCOBERTA

A atriz foi descoberta por Aguinaldo Silva em um curso que ele mesmo promove no Rio de Janeiro e, no fim de 2017, já sabia que poderia concorrer a uma vaga na trama. Em março deste ano, realizou testes e, em abril, recebeu a confirmação de que estaria na Globo em horário nobre.

"Foi maravilhoso, um sonho. E foi no dia do meu aniversário. Lutei muito para chegar até aqui e a minha trajetória, para mim mesma, é motivo de orgulho", comemora.

HISTÓRIA

Liza nem sempre pôde contar com o apoio da família, que não acreditava no possível sucesso da capixaba. Ela destaca que o irmão chegou a enviar um e-mail falando que ela estava jogando dinheiro fora.

Nos últimos dois anos, recebeu apoio do pai para custear alguns cursos e conseguiu fazer um pouco de fama no meio artístico carioca. "Era formada em Farmácia. Me formei, aliás, por pressão da família. Fui buscar um emprego e o dono da farmácia disse: 'Ou você é atriz ou é farmacêutica. Os dois não dá'. Isso porque, no meu currículo, eu colocava que era atriz. Então, decidi falar com meus pais para poder me dedicar à arte", frisa.

Várias vezes pensei em desistir. Mas quando me via na farmácia tinha certeza de que estava infeliz. Me jogar na arte foi libertador Liza Gomes, atriz

Foi então que Liza passou a conseguir trabalhos no teatro. Para voltar ao ambiente das artes, ela toparia "até limpar o teatro", em suas próprias palavras. Mas não precisou de tanto: trabalhou em uma turnê de um espetáculo de Déborah Secco e Marcos Mion. Isso foi o suficiente para ficar mais conhecida entre produtores, que começaram a valorizar o talento da capixaba.

"Um tempo depois, estava procurando novos cursos para fazer e me deparei com o do Aguinaldo (Silva). Senti que era para mim. Fiz, ele gostou muito do meu desempenho e, assim, fui caminhando", relata.

Quando foi selecionar o casting da novela, Aguinaldo lembrou da aluna e a convidou. "Mas até isso acontecer foi uma ansiedade louca (risos). Até fazer o teste, ficar sabendo do resultado e começar a gravar foram vários momentos de muita ansiedade", exemplifica.

Hoje, Liza grava, em média, três dias da semana e não precisou largar seus trabalhos no teatro para isso. "E nem pretendo. Quero continuar no teatro e conseguir conciliar. Vou até estrear uma peça agora em novembro, aqui no Rio", adianta.

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