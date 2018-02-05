Capixaba no The Voice revela: 'Brown é uma inspiração'

Vila Velha está com tudo no "The Voice Brasil". Depois do sucesso da capixaba Mariana Coelho, que chegou à semifinal da edição dos adultos, no último domingo (4) foi a vez de uma adolescente levantar o público e os jurados na versão infantojuvenil do programa. Claudia Zanetti, de 15 anos, mal começou a cantar Girl On Fire, de Alicia Keys, e já conquistou os técnicos: as três cadeiras foram viradas e, de pé, todos os jurados vibraram com a apresentação. (Reveja a apresentação de Claudia no The Voice Kids)
A capixaba deu até uma palhinha de sua música autoral e, mais uma vez, foi aplaudida. Cantarolando uma composição de Carlinhos Brown, ela o escolheu como técnico, que rasgou elogios à adolescente: Claudia está pronta para enfrentar palcos internacionais. Ela mostrou para todo Brasil que pode, inclusive, levar o Brasil para muito longe.
Esta é a terceira tentativa dela de entrar na atração e sua história com a música não começou hoje. Seus pais sempre colocaram clássicos da MPB para ela ouvir, mas hoje a playlist de Claudia também prestigia outros artistas capixabas. "Gosto muito de André Prando, Silva e Ana Muller. Quanto às músicas que ouvia com meus pais, acabei absorvendo um gosto mais apurado e até hoje sou muito fã de Carlinhos Brown, adorava Tribalistas e Caetano Veloso, além de Elis Regina, Maysa... são muitos", brinca.
A paixão pela música é tamanha que ela não consegue viver sem. "Não consigo fazer nada sem música", pondera. Claudia estuda, toma banho e anda pela casa ao som de seus artistas preferidos.
A experiência de palco no "The Voice" foi única e "espetacular", como ela mesmo classifica. "Nunca tinha entrado em um lugar como aquele. A iluminação, as pessoas e a energia estavam maravilhosas. Tudo que eu pensei deu certo e eu acabei ficando menos nervosa do que o que eu imaginei. Aliás, deu tudo mais certo do que eu pensei, né?", questiona, brincando com a aprovação de 100% dos jurados nessa primeira etapa. "Eu já queria que Carlinhos virasse porque gosto muito dele", revela.
A manhã de ontem na escola de Claudia também foi excepcional. "Todo mundo parava para tirar foto comigo, todos elogiando", conta, ainda em êxtase.
A capixaba diz que mesmo que todos na escola já soubessem de sua paixão pela música, a surpresa depois da apresentação foi incrível e veio tanto de professores quanto de colegas alunos.
Daqui para frente, o foco de Claudia, além de seguir no "The Voice", está em seguir uma carreira na música.
"Quero ir para a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Pretendo fazer alguns cursos teóricos para me aprofundar no assunto e até na prática mesmo. Tem que estar bem preparado para conseguir entrar lá", declara.
Família
Durante a apresentação, a família da capixaba, que mora em Itapoã, se reuniu para acompanhar todos os detalhes. "Eles (a produção) não contam quando a criança vai aparecer, mas no domingo anterior a voz dela passou na chamada final. Daí fizemos um almoço para a família e amigos. Na hora do programa, os moradores do prédio desceram, os amigos foram ligando, vindo pra cá. Foi bem bacana", relata a mãe.
Rozimeires conta que foi difícil, mas ela guardou segredo. "Eu falo que eu estou chorando há algumas semanas. A gente não contou para ninguém. Minha mãe quase passou mal. De ontem para hoje, eu nem consegui dormir direito. Tem gente ligando de fora, de outros estados".
A mãe lembra que a filha sempre gostou de cantar. "De 11 para 12 anos, ela começou a fazer aula de canto. De uns tempos para cá, ela decidiu trabalhar com música e já canta em festas. Agora, música é o que ela quer mais fazer da vida."
Segundo a mãe, Claudia está no 2º ano do Ensino Médio, gosta de reunir os amigos, ir à praia e é muito fã dos Tribalistas. "Acho que por isso ela escolheu o Carlinhos."