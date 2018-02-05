Capixaba no The Voice revela: 'Brown é uma inspiração'

Claudia Zanetti, capixaba no The Voice Kids Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha está com tudo no "The Voice Brasil". Depois do sucesso da capixaba Mariana Coelho, que chegou à semifinal da edição dos adultos, no último domingo (4) foi a vez de uma adolescente levantar o público e os jurados na versão infantojuvenil do programa. Claudia Zanetti, de 15 anos, mal começou a cantar Girl On Fire, de Alicia Keys, e já conquistou os técnicos: as três cadeiras foram viradas e, de pé, todos os jurados vibraram com a apresentação. (Reveja a apresentação de Claudia no The Voice Kids)

A capixaba deu até uma palhinha de sua música autoral e, mais uma vez, foi aplaudida. Cantarolando uma composição de Carlinhos Brown, ela o escolheu como técnico, que rasgou elogios à adolescente: Claudia está pronta para enfrentar palcos internacionais. Ela mostrou para todo Brasil que pode, inclusive, levar o Brasil para muito longe.

Esta é a terceira tentativa dela de entrar na atração e sua história com a música não começou hoje. Seus pais sempre colocaram clássicos da MPB para ela ouvir, mas hoje a playlist de Claudia também prestigia outros artistas capixabas. "Gosto muito de André Prando, Silva e Ana Muller. Quanto às músicas que ouvia com meus pais, acabei absorvendo um gosto mais apurado e até hoje sou muito fã de Carlinhos Brown, adorava Tribalistas e Caetano Veloso, além de Elis Regina, Maysa... são muitos", brinca.

A paixão pela música é tamanha que ela não consegue viver sem. "Não consigo fazer nada sem música", pondera. Claudia estuda, toma banho e anda pela casa ao som de seus artistas preferidos.

A experiência de palco no "The Voice" foi única e "espetacular", como ela mesmo classifica. "Nunca tinha entrado em um lugar como aquele. A iluminação, as pessoas e a energia estavam maravilhosas. Tudo que eu pensei deu certo e eu acabei ficando menos nervosa do que o que eu imaginei. Aliás, deu tudo mais certo do que eu pensei, né?", questiona, brincando com a aprovação de 100% dos jurados nessa primeira etapa. "Eu já queria que Carlinhos virasse porque gosto muito dele", revela.

A manhã de ontem na escola de Claudia também foi excepcional. "Todo mundo parava para tirar foto comigo, todos elogiando", conta, ainda em êxtase.

A capixaba diz que mesmo que todos na escola já soubessem de sua paixão pela música, a surpresa depois da apresentação foi incrível e veio tanto de professores quanto de colegas alunos.

Daqui para frente, o foco de Claudia, além de seguir no "The Voice", está em seguir uma carreira na música.

Claudia diz que até colegas do colégio se surpreenderam com apresentação dela na TV Crédito: Carlos Alberto Silva

"Quero ir para a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames). Pretendo fazer alguns cursos teóricos para me aprofundar no assunto e até na prática mesmo. Tem que estar bem preparado para conseguir entrar lá", declara.

Família

Durante a apresentação, a família da capixaba, que mora em Itapoã, se reuniu para acompanhar todos os detalhes. "Eles (a produção) não contam quando a criança vai aparecer, mas no domingo anterior a voz dela passou na chamada final. Daí fizemos um almoço para a família e amigos. Na hora do programa, os moradores do prédio desceram, os amigos foram ligando, vindo pra cá. Foi bem bacana", relata a mãe.

Rozimeires conta que foi difícil, mas ela guardou segredo. "Eu falo que eu estou chorando há algumas semanas. A gente não contou para ninguém. Minha mãe quase passou mal. De ontem para hoje, eu nem consegui dormir direito. Tem gente ligando de fora, de outros estados".

A mãe lembra que a filha sempre gostou de cantar. "De 11 para 12 anos, ela começou a fazer aula de canto. De uns tempos para cá, ela decidiu trabalhar com música e já canta em festas. Agora, música é o que ela quer mais fazer da vida."

Segundo a mãe, Claudia está no 2º ano do Ensino Médio, gosta de reunir os amigos, ir à praia e é muito fã dos Tribalistas. "Acho que por isso ela escolheu o Carlinhos."

Claudia Zanetti, capixaba no The Voice Kids Crédito: Carlos Alberto Silva