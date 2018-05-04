Capixaba disputa o 'Fecha a Conta', no 'Mais Você'

O capixaba Tiago Pedro de Freitas concorre ao "Fecha Conta", do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Tem capixaba em disputa culinária na televisão. Tiago Pedro de Freitas, 37, representa o Espírito Santo na nova edição do Fecha a Conta, reality culinário do Mais Você que estreia nesta segunda-feira, dia 7.

O morador de Vitória foi escolhido pois, desta vez, a estrela do concurso é a pizza. "Venho de uma família tradicional da gastronomia. Hoje, todo mundo tá junto na pizzaria. Nós somos uma família quase italiana: todo mundo muito junto, muito unido", descreve Tiago, em vídeo de apresentação do reality de Ana Maria Braga.

Habituados com a especialidade, os seis profissionais competirão entre si e terão que impressionar Ricardo Gonzaga e Francesco Tarallo, os jurados fixos do quadro, em provas diárias. A cada prova, Ricardo e Francesco recebem um convidado especial para ajudá-los a escolher as melhores pizzas do dia.

Casado e pai de duas filhas, Tiago tem alguns restaurantes em Vitória e vai com tudo para a disputa contra os outros cinco participantes. "Sou um cara de personalidade muito forte, porém eu tento me impor, agregando. Sou muito brincalhão, gosto muito de estar perto de todo mundo. Então, acho que isso vai ser um ponto positivo pra mim dentro da competição porque eu acho que vou conseguir interagir muito bem com os meus colegas de competição", destaca.

Além de encantar os especialistas com suas receitas, outro desafio do Fecha a Conta é economizar e lidar com a pressão da competição. Eles têm que enfrentar o nervosismo e o tempo, além de impressionar com a receita de acordo com o que a gente pedir, porque eles não sabem o que nós vamos pedir, avisou a apresentadora.

Cada participante entra no Fecha Conta com um crédito de R$20 mil para a compra dos ingredientes que serão usados nos pratos e o prêmio do vencedor será o valor restante das compras. "Não vai ser uma disputa agressiva, vai ser uma disputa gostosa. tenho certeza absoluta que já entrei aqui ganhando muita coisa. Ganhei cinco amigos la dentro", finaliza o capixaba.

Mais detalhes sobre o capixaba Tiago Pedro de Freitas serão publicados na coluna Renata Rasseli, no Jornal A Gazeta, deste sábado (5).

QUEM SÃO OS COMPETIDORES





Tiago Pedro de Freitas (ES)  Tiago vem de uma família muito ligada à gastronomia. Sempre teve aptidão para cozinhar e está à frente da cozinha dos restaurantes da família.

Tiago Pedro de Freitas, participante do "Fecha a Conta", do "Mais Você" Crédito: Divulgação/GShow

Barbara Valença (PE)  A chef pernambucana já morou em Fernando de Noronha e em Paço Fundo, para trabalhar em restaurantes das cidades. Este ano, ela retornou para Recife e lá teve sua primeira experiência com pizzas. Apesar do curto período, ela se sente totalmente apta para a competição.

Barbara Valença, participante do "Fecha a Conta", do "Mais Você" Crédito: Divulgação/GShow

Fernando Credie (SP)  Formado em engenharia civil e finanças, Fernando trabalhou a maior parte de sua vida na área corporativa. Como hobbie, ele faz pizzas há mais de 20 anos. Há um, abriu uma empresa de buffet de pizzas e faz diversos eventos.

Fernando Credie, participante do "Fecha a Conta", do "Mais Você" Crédito: Divulgação/GShow

Junior Costa (SP)  Seu primeiro contato com a gastronomia foi quando trabalhou em uma forneria de São Paulo, como faxineiro. Aquele emprego despertou seu interesse pela culinária e, com o tempo, foi promovido até chegar a cozinheiro. Em 2006, se mudou para o Rio de Janeiro onde abriu uma pizzaria. Hoje, de volta a São Paulo, chefia uma casa italiana no bairro Jardins.

Junior Costa, participante do "Fecha a Conta", do "Mais Você" Crédito: Divulgação/GShow

Patrick Catapano (SP)  Patrick é italiano, nasceu em Roma, e se mudou para o Brasil com a família em 1984. No país, seus pais abriram uma pizzaria e seu irmão mais velho era o pizzaiolo. Aos 15 anos, Patrick voltou para a Itália onde trabalhou como pizzaiolo e fez alguns cursos de culinária. Voltou para o Brasil em 2010.

Patrick Catapano, participante do "Fecha a Conta", do "Mais Você" Crédito: Divulgação/GShow

Rubia Mara Arconti (SC)  Morou dez anos na Itália e fez especialização na Pizza News School, em Veneza. Lá, trabalhou em diversos restaurantes. Há quatro anos voltou ao Brasil e abriu um restaurante italiano em Santa Catarina.