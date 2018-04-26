Capixaba desfila para Ronaldo Fraga no São Paulo Fashion Week

Capixaba Luiza Rangel desfila para Ronaldo Fraga no São Paulo Fashion Week Crédito: Reprodução/Divulgação/Agência FotoSite

O plano de carreira da modelo Luiza Rangel, de 20 anos, é brilhar nas passarelas mais badaladas de todo o País - e parece que é justamente isso que ela está conseguindo. É que depois de protagonizar no Minas Trend, principal semana de moda de Minas Gerais, ela partiu para São Paulo, onde participa da fashion week de lá. A capixaba participou de um casting, já na capital paulista, e foi aprovada.

Gazeta Online. Ela desfila nesta quinta-feira (26) com uma das peças da coleção que o estilista Ronaldo Fraga vai apresentar ao mundo. "Comecei aos 15 anos, mais ou menos, a me interessar bastante. Mas há pouco tempo é que entrei para uma agência que está me abrindo essas oportunidades nacionais", detalha, em entrevista exclusiva ao

Para Luiza, o sentimento é um misto de preocupação, ansiedade e, é claro, felicidade. "Sempre que fico nervosa ou ansiosa demais lembro do quão feliz estou para ajudar a passar", revela ela, contando a receita para controlar o nervosismo. "No Espírito Santo já participava de eventos como o (antigo) Casar e o Vitória Moda. Sempre foi meu sonho e estou seguindo nele", completa.

SELEÇÃO

Luiza foi para o Minas Trend há cerca de duas semanas. De lá, partiu para São Paulo, onde participou do casting - como é chamada a prova de seleção de modelos - para saber se efetivamente iria, ou não, participar do São Paulo Fashion Week. "Na ocasião, desfilei, já com uma roupa, e fui aprovada. Fiquei muito feliz", exclama.