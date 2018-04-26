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Modelo

Capixaba desfila para Ronaldo Fraga no São Paulo Fashion Week

Luiza concluiu o ensino médio e, hoje, se dedica exclusivamente à carreira de modelo

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 16:44
Capixaba Luiza Rangel desfila para Ronaldo Fraga no São Paulo Fashion Week Crédito: Reprodução/Divulgação/Agência FotoSite
O plano de carreira da modelo Luiza Rangel, de 20 anos, é brilhar nas passarelas mais badaladas de todo o País - e parece que é justamente isso que ela está conseguindo. É que depois de protagonizar no Minas Trend, principal semana de moda de Minas Gerais, ela partiu para São Paulo, onde participa da fashion week de lá. A capixaba participou de um casting, já na capital paulista, e foi aprovada.
Ela desfila nesta quinta-feira (26) com uma das peças da coleção que o estilista Ronaldo Fraga vai apresentar ao mundo. "Comecei aos 15 anos, mais ou menos, a me interessar bastante. Mas há pouco tempo é que entrei para uma agência que está me abrindo essas oportunidades nacionais", detalha, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online.
Para Luiza, o sentimento é um misto de preocupação, ansiedade e, é claro, felicidade. "Sempre que fico nervosa ou ansiosa demais lembro do quão feliz estou para ajudar a passar", revela ela, contando a receita para controlar o nervosismo. "No Espírito Santo já participava de eventos como o (antigo) Casar e o Vitória Moda. Sempre foi meu sonho e estou seguindo nele", completa.
SELEÇÃO
Luiza foi para o Minas Trend há cerca de duas semanas. De lá, partiu para São Paulo, onde participou do casting - como é chamada a prova de seleção de modelos - para saber se efetivamente iria, ou não, participar do São Paulo Fashion Week. "Na ocasião, desfilei, já com uma roupa, e fui aprovada. Fiquei muito feliz", exclama.
A jovem é a única da família que enveredou para esse lado e afirma que, desde que concluiu o ensino médio, se dedica, exclusivamente, à passarela e à carreira de modelo. "Fiquei estudando para isso e, atualmente, foco muito na minha alimentação, malho e fico antenada com os cuidados com o corpo", garante a jovem, que também frequenta aulas de inglês para o caso de realizar trabalhos fora do Brasil e é agenciada pela Mega Model Vitória. "A língua é importante... Facilita, né?", justifica.

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