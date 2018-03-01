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POLÊMICA

Capixaba Day MacCarthy publica foto íntima de Leo Dias com rapazes

Socialite não teria gostado do comentário do jornalista sobre ela no programa 'Fofocalizando'

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 22:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 22:06
Day McCarthy e Leo Dias Crédito: Reprodução/Montagem
Depois de atacar Titi, a filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, e Anitta, Day McCarthy escolheu sua nova vítima brasileira: o colunista Leo Dias. Em seu Instagram, ela publicou uma foto íntima do jornalista ao lado de dois rapazes nas redes sociais. 
Na imagem, Leo Dias aparece de cueca ao lado dos rapazes que, segundo o site Mixturando, seriam garotos de programa. Na legenda, a capixaba escreveu: "O Fofocalizando ficou criticando a música 'Surubinha de Leve', mas não sabem eles que o apresentador maricona adora uma surubinha bem pesada". O post já foi apagado pela socialite após grande repercussão.
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Mas a socialite não parou por aí. Na madrugada desta quarta-feira (28), Day realizou uma live com os dois rapazes da foto. "Nem chegamos a ver, ele tava de 'tapa sexy' (sic) escondendo o 'negocio' dele. Nos encontramos várias vezes e recebemos mais de 10 mil reais para sair com ele", disse um deles,  identificado como Pedro Gonçalves, que também utiliza o nome de Junior Christian.
"Não forçamos ele a tirar a foto, foi algo natural a gente já tinha até postado em agosto essa foto, mas só agora deu repercussão. A gente tem um pouco de medo porque, como ele tem dinheiro, ele pode destruir a gente se ele quiser", completou.
Foto de Leo Dias de cueca com dois rapazes, publicada em agosto do ano passado por um dos garotos de programa Crédito: Facebook/Pedro Gonçalves
Tudo indica que a motivação da divulgação da foto por Day McCarthy foi uma retaliação a um comentário de Leo Dias sobre a presença dela no show de Anitta, nos Estados Unidos, uma vez que a socialite também criou briga com a poderosa ao chamá-la de usuária de drogas.
A capixaba, inclusive, compartilhou no Instagram um vídeo com parte do comentário feito no programa "Fofocalizando". Na legenda, ela xinga, em inglês, o jornalista. No trecho do programa publicado por Day, Leo Dias a chama de arqui-inimiga de Anitta, louca e cara de pau. 
O site Mixturando, que divulgou matéria sobre a live de Day e os garotos de programa, tentou contato com Léo Dias, mas ele preferiu não comentar o assunto. Nas redes sociais, o colunista age como se nada tivesse acontecido.

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