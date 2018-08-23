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"Se Fue"

Capixaba canta com Laura Pausini durante show em São Paulo

Fã assumido, Thiago Machado acompanha todos os shows de Laura no Brasil desde 2008

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 18:08
Capixaba Thiago Machado foi convidado por Laura Pausini para subir no palco, em sua segunda apresentação em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal/Gazeta Online
Em 1997, Thiago Machado já se considerava fã de Laura Pausini. Desde 2008, ele acompanha a italiana por todas as suas apresentações no Brasil e já chegou a ir à Itália ver uma apresentação dela. Ele tem até uma tatuagem da cantora! Então dá pra ter uma noção de que a relação do capixaba com Laura é séria - e ficou mais íntima ainda no último dia 21.
Durante a apresentação de Laura em São Paulo, em turnê que roda o Brasil, Thiago foi o convidado dela para subir ao palco e dividir o microfone cantando "Se Fue", lançada originalmente por Laura em 1993. "Eu sei que desde 2016, em um show dela no Rio de Janeiro, ela gostou de mim. Naquela ocasião, elogiou o meu cabelo. Quem é sócio do fã-clube oficial tem direito a ir na passagem de som dos shows, e foi nessas que a gente se conheceu. Perguntou de onde eu era, falei que era do Espírito Santo e ela adorou. Nesse show ela me viu na plateia e ficava brincando comigo o tempo inteiro (risos)", diz.
Thiago ainda detalha que no dia em que foi convidado a subir no palco já sabia dessa possibilidade. Na noite anterior, quando ele também havia assistido ao espetáculo, eles interagiram. Mas, antes disso, ela já havia indicado o passaporte do capixaba direto para os holofotes: "Quando fui ao show em 2016 estava com uma camisa do Barcelona (time de futebol) e ela me perguntou o porquê daquela camisa. Aí ela disse que gostaria mais se eu tivesse usado uma do Milan. Adivinha com qual roupa eu fui dessa vez?", brinca.
Ele arrumou uma camisa do Milan e quando foi chamado por ela, Laura justificou: "Vou chamar um garoto que está com uma camisa que eu adoro muito". Ele sabia que era ela iria chamá-lo. "Aí a voz já não saía direito, eu já não me concentrava direito (risos). A emoção foi demais, foi uma experiência única", afirma. No fim da participação de Thiago, Laura ainda disse para ele: "Você estava esperando por essa noite há muito tempo, não é?".
Depois do episódio, Thiago, que deixa claro que não é cantor, mas sim cabeleireiro, diz que provou um pouco do que é a fama, em suas próprias palavras. "O pessoal do fã-clube pediu para tirar foto, me reconheceu... Já estou íntimo de Laura, né? (risos). Mas, brincadeiras à parte, foi um momento muito especial. Eu assisto à gravação de cinco em cinco minutos", brinca.
"ESTAMOS ÍNTIMOS"
Além desses encontros feitos pessoalmente toda vez que Laura vem ao Brasil - o que acontece a cada dois ou três anos -, Thiago garante que os dois já estão "íntimos". Apesar da afirmação ser dita em tom de brincadeira, o fato é que a cantora realmente interagiu com ele nas redes sociais após o episódio: "Ela curtiu fotos no Instagram, inclusive do dia do show. Mas eu esperava essa repercussão", completa.

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