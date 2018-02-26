Capixaba aparece musculoso após abandonar carreira na TV

Patrick de Alencar Fiuza, o Rick de Explode Coração cresceu Crédito: Reprodução/Instagram

Quem assiste à reprise de "Explode Coração", que passa atualmente no Canal Viva, nem deve imaginar que tem capixaba na trama de Glória Perez, de 1995. Patrick de Alencar Fiuza, que interpreta o pequeno Rick, irmão de Rodrigo Santoro e filho de Reginaldo Faria na novela, é do Espírito Santo.

Hoje, com 34 anos, o capixaba ostenta um belo físico nas redes sociais. O ex-ator mirim abandonou a televisão e trabalha como consultor de TI. A nostalgia de se rever na tela foi apresentada por Patrick em seu Instagram. "E no capítulo de ontem... kkkk Explode Coração no Canal Viva de segunda a sexta às 23h30!", publicou o ex-ator.

Patrick de Alencar Fiuza, o Rick de Explode Coração cresceu Crédito: Reprodução/Instagram

Por falar em Instagram, Patrick é irmão gêmeo de Paloma Fiuza, um sucesso no mundo fitness, com 1 milhão de seguidores no Instagram. No Peru, onde participou de um programa, ela virou uma estrela. Filho da pianista Laurenice de Alencar Fiuza, ele chegou a tocar ao vivo no palco do "Domingão do Faustão" na época de exibição de "Explode coração".