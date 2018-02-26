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Capixaba aparece musculoso após abandonar carreira na TV

Patrick de Alencar, que participou de novelas como 'Explode Coração' e 'O Amor Está no Ar', agora trabalha com TI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2018 às 20:42

Publicado em 26 de Fevereiro de 2018 às 20:42

Patrick de Alencar Fiuza, o Rick de Explode Coração cresceu Crédito: Reprodução/Instagram
Quem assiste à reprise de "Explode Coração", que passa atualmente no Canal Viva, nem deve imaginar que tem capixaba na trama de Glória Perez, de 1995. Patrick de Alencar Fiuza, que interpreta o pequeno Rick, irmão de Rodrigo Santoro e filho de Reginaldo Faria na novela, é do Espírito Santo.
Hoje, com 34 anos, o capixaba ostenta um belo físico nas redes sociais. O ex-ator mirim abandonou a televisão e trabalha como consultor de TI. A nostalgia de se rever na tela foi apresentada por Patrick em seu Instagram. "E no capítulo de ontem... kkkk Explode Coração no Canal Viva de segunda a sexta às 23h30!", publicou o ex-ator.
Patrick de Alencar Fiuza, o Rick de Explode Coração cresceu Crédito: Reprodução/Instagram
Por falar em Instagram, Patrick é irmão gêmeo de Paloma Fiuza, um sucesso no mundo fitness, com 1 milhão de seguidores no Instagram. No Peru, onde participou de um programa, ela virou uma estrela. Filho da pianista Laurenice de Alencar Fiuza, ele chegou a tocar ao vivo no palco do "Domingão do Faustão" na época de exibição de "Explode coração". 
A mãe, inclusive já trabalhou como modelo e foi agenciada por Pietro di Marcos, quando a Ford Models Brasil tinha filial no Espírito Santo.

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