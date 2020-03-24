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BBB20 e COVID-19

Caon faz música pedindo saída de Daniel e que pessoas fiquem em casa

Daniel está no paredão desta terça ao lado de Ivy e Flay

Publicado em 24 de Março de 2020 às 16:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2020 às 16:49
O ex-BBB capixaba e músico Daniel Caon
O ex-BBB Daniel Caon é capixaba e músico  Crédito: Reprodução/Instagram @danielcaonoficial
O músico Daniel Caon, que foi eliminado na Casa de Vidro do Big Brother Brasil 20, postou em suas redes sociais uma música em que pede para as pessoas permanecerem em casa por conta do risco de disseminação do novo coronavírus e para que todos aproveitarem esse tempo para votar pela eliminação de Daniel.
"O Brasil está passando por um momento complicado, o medo tomou conta por todo lado. Logo que ele apareceu, achamos que era brincadeira, deu no que deu. Mas o brasileiro não vai deixar barato não, todos juntos já tomamos nossa decisão. Fica em casa, faça o seu papel. A união faz a força e vamos tirar o Daniel."
Caon e Daniel disputaram a preferência do público para entrar na casa do BBB 20, e Daniel superou o músico. Agora, no entanto, ele está no paredão e pode ser eliminado nesta terça-feira (24). Ele está na berlinda ao lado de Ivy, também vinda da Casa de Vidro, e Flayslane.
Na noite de segunda (23), os brother tiveram o Jogo da Discórdia, mostrando que a grande maioria dos participantes acredita na eliminação de Flay. Marcela, por exemplo, disse que a cantora sairia por conta de sua aproximação com os meninos no começo do jogo. Ela acha, porém, que não será por rejeição absoluta.

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Depois do jogo, Thelma e Flay tiveram um desentendimento: "Você foi a primeira a fazer escândalo contra os meninos e se juntou a eles. Depois quis ficar do lado da Marcela quando o Daniel e a Ivy chegaram. Interesseira", disse Thelma.
Flay se defendeu batendo no peito e dizendo que nunca mudou de lado. E que sairá de cabeça erguida caso isso aconteça. Ela disse que deu a chance de os meninos mostrarem quem eles eram antes de julgar cada um.

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