Cantora Vanusa é internada para tratar dependência química e depressão

Cantora Vanusa Crédito: Divulgação

Rafael Vanucci, filho da cantora Vanusa, informou que sua mãe voltou a ser internada na última quarta-feira, 16. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em seu Instagram.

"Infelizmente foi mais uma vez preciso a gente fazer uma internação da minha mãe. Ela voltou para uma clínica de reabilitação para tratar da sua depressão, da sua dependência química. É a terceira internação dela. A gente resolveu interná-la por ela não estar conseguindo ter uma vida saudável, sadia. Emagreceu mais de 30 quilos", contou.

Em seguida, prosseguiu: "A depressão dela vem de 15 anos pra cá, e vem piorando. Minha mãe é uma pessoa forte, muito guerreira, muito batalhadora, mas hoje ela precisa dessa ajuda. Enquanto ela decidir lutar pela vida dela, eu vou estar aqui lutando também. Eu e minha família achamos melhor interná-la novamente, sem prazo de saída. Vai ser um tratamento longo, ela vai passar por uma bateria de exames, ser avaliada. Peço a Deus que ilumine ela e dê forças."

De acordo com Rafael, que ainda pediu que os fãs façam orações por sua mãe, Vanusa foi internada na clínica Grandhouse, aos cuidados do médico Sérgio Castillo.