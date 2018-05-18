Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
PROBLEMA

Cantora Vanusa é internada para tratar dependência química e depressão

'Emagreceu mais de 30 quilos', diz o filho da cantora, Rafael Vanucci

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 21:01
Cantora Vanusa Crédito: Divulgação
Rafael Vanucci, filho da cantora Vanusa, informou que sua mãe voltou a ser internada na última quarta-feira, 16. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em seu Instagram.
"Infelizmente foi mais uma vez preciso a gente fazer uma internação da minha mãe. Ela voltou para uma clínica de reabilitação para tratar da sua depressão, da sua dependência química. É a terceira internação dela. A gente resolveu interná-la por ela não estar conseguindo ter uma vida saudável, sadia. Emagreceu mais de 30 quilos", contou.
Em seguida, prosseguiu: "A depressão dela vem de 15 anos pra cá, e vem piorando. Minha mãe é uma pessoa forte, muito guerreira, muito batalhadora, mas hoje ela precisa dessa ajuda. Enquanto ela decidir lutar pela vida dela, eu vou estar aqui lutando também. Eu e minha família achamos melhor interná-la novamente, sem prazo de saída. Vai ser um tratamento longo, ela vai passar por uma bateria de exames, ser avaliada. Peço a Deus que ilumine ela e dê forças."
De acordo com Rafael, que ainda pediu que os fãs façam orações por sua mãe, Vanusa foi internada na clínica Grandhouse, aos cuidados do médico Sérgio Castillo.
Em agosto de 2017, a cantora foi internada numa clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. De acordo com Rafael, ela foi tratar um vício em calmantes que usa para combater uma depressão severa. Na época, em um comunicado semelhante divulgado em suas redes sociais, Rafael conta que a mãe deve ficar pelo menos seis meses no local. A agenda da cantora foi toda cancelada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados