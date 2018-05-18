Cantora Vanusa é internada para tratar dependência química e depressão

Rafael Vanucci, filho da cantora Vanusa, informou que sua mãe voltou a ser internada na última quarta-feira, 16. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, em seu Instagram.
"Infelizmente foi mais uma vez preciso a gente fazer uma internação da minha mãe. Ela voltou para uma clínica de reabilitação para tratar da sua depressão, da sua dependência química. É a terceira internação dela. A gente resolveu interná-la por ela não estar conseguindo ter uma vida saudável, sadia. Emagreceu mais de 30 quilos", contou.
Em seguida, prosseguiu: "A depressão dela vem de 15 anos pra cá, e vem piorando. Minha mãe é uma pessoa forte, muito guerreira, muito batalhadora, mas hoje ela precisa dessa ajuda. Enquanto ela decidir lutar pela vida dela, eu vou estar aqui lutando também. Eu e minha família achamos melhor interná-la novamente, sem prazo de saída. Vai ser um tratamento longo, ela vai passar por uma bateria de exames, ser avaliada. Peço a Deus que ilumine ela e dê forças."
De acordo com Rafael, que ainda pediu que os fãs façam orações por sua mãe, Vanusa foi internada na clínica Grandhouse, aos cuidados do médico Sérgio Castillo.
Em agosto de 2017, a cantora foi internada numa clínica psiquiátrica no interior de São Paulo. De acordo com Rafael, ela foi tratar um vício em calmantes que usa para combater uma depressão severa. Na época, em um comunicado semelhante divulgado em suas redes sociais, Rafael conta que a mãe deve ficar pelo menos seis meses no local. A agenda da cantora foi toda cancelada.