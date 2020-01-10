Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Cantora tatua rosto de Ludmilla na perna após conhecê-la

'Cada um com seu ídolo e com sua forma de amar', afirma jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:23

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:23

Alana Ramos, 24, cantora da banda Dama do Pagode, fez uma homenagem a sua ídola Ludmilla, 24, nesta quarta-feira (8), dois dias após conhecê-la em Salvador.
A cantora Ludmilla apresenta o Só Toca Top Verão Crédito: João Miguel Jr/Globo
A baiana decidiu tatuar o rosto da artista em sua perna e publicou o resultado em seu perfil no Instagram. "Cada um com seu ídolo e com sua forma de amar! Obrigada por tamanha simplicidade", afirmou.
Surpreendida pela ação, Ludmilla compartilhou com os fãs uma foto da tatuagem. "É tanto amor, que faltam palavras pra agradecer", escreveu em seu Instagram.
Ramos já havia relatado a emoção do encontro com Ludmilla nos últimos dias, também por meio da rede social. "Sabe aquele momento da sua vida que seu corpo treme, seu coração dispara e você perde a fala? Chegou o meu momento, antes de entrar no camarim da Ludmilla, eu senti milhões de sensações que até agora não consigo explicar", escreveu na legenda de um vídeo em que aparece abraçando a cantora. 
"Se eu dava tanto valor aos meus fãs agora eu darei dobrado, porque senti na pele o que eles sentem quando se deparam comigo. Gente? A Ludmilla tem uma energia inexplicável e incomparável, um jeito único e especial, me recebeu de braços abertos, e eu? Fiquei sem chão", completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra
Ônibus afunda em trecho em obras e fica preso em rua na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados