Cantora Lilly Allen se casa em Las Vegas com astro de 'Stranger Things'

Lily Allen e David Harbour se casam em Las Vegas Crédito: Instagram/@lilyallen

A cantora Lily Allen, 35, usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para divulgar imagens de seu casamento com o ator David Harbour, 45, mais conhecido pelo papel do policial Jim Hopper na série "Stranger Things" (Netflix).

O enlace ocorreu na segunda-feira (7) na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. A cidade é conhecida por cerimônias fora do comum e, em geral, realizadas sem muita antecedência pelos noivos.

No caso do casal de famosos, eles escolheram fazer o evento na Graceland Wedding Chapel, inspirada no cantor Elvis Presley (1935-1977). Um sósia do "rei do rock" fez uma performance.

Tudo indica que não houve recepção depois, já que a noiva também publicou uma imagem dela comendo um hambúrguer em uma lanchonete logo depois do casamento.

Allen estava usando um vestido da grife Dior, que custa cerca de US$ 4 mil (R$ 21 mil). Já Harbour escolheu um terno em tons escuros.

O casal estava junto há cerca de um ano. Em agosto de 2019, começou-se a especular sobre o relacionamento.