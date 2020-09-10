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Cantora Lilly Allen se casa em Las Vegas com astro de 'Stranger Things'

Casal de famosos fez cerimônia em capela inspirada em Elvis Presley

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 11:13
Lily Allen e David Harbour se casam em Las Vegas
Lily Allen e David Harbour se casam em Las Vegas Crédito: Instagram/@lilyallen
A cantora Lily Allen, 35, usou as redes sociais nesta quarta-feira (9) para divulgar imagens de seu casamento com o ator David Harbour, 45, mais conhecido pelo papel do policial Jim Hopper na série "Stranger Things" (Netflix).
O enlace ocorreu na segunda-feira (7) na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos. A cidade é conhecida por cerimônias fora do comum e, em geral, realizadas sem muita antecedência pelos noivos.
No caso do casal de famosos, eles escolheram fazer o evento na Graceland Wedding Chapel, inspirada no cantor Elvis Presley (1935-1977). Um sósia do "rei do rock" fez uma performance.
Tudo indica que não houve recepção depois, já que a noiva também publicou uma imagem dela comendo um hambúrguer em uma lanchonete logo depois do casamento.
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Putting the is in Nuance (@lilyallen) em

Allen estava usando um vestido da grife Dior, que custa cerca de US$ 4 mil (R$ 21 mil). Já Harbour escolheu um terno em tons escuros.
Ver essa foto no Instagram

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Uma publicação compartilhada por Putting the is in Nuance (@lilyallen) em

O casal estava junto há cerca de um ano. Em agosto de 2019, começou-se a especular sobre o relacionamento.
A cantora já foi casada com o empresário Sam Cooper, com quem teve as meninas Marnie, 7, e Ethel, 8.

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