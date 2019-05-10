DETERMINADA

Cantora Cher quer ter corpo congelado e preservado após a morte

Aos 72 anos, artista adota estilo de vida saudável para parecer mais jovem

Publicado em 09 de Maio de 2019 às 21:43

A cantora Cher Crédito: Reprodução/Instagram @sitecherbrasil
Há quem prefira ser enterrado, cremado, ou realmente não se importa com o destino após a morte. Porém, no caso de Cher, a cantora já sabe que quer ter seu corpo congelado e preservado depois de morrer.
De acordo com o Radar Online, uma fonte próxima à artista disse que "recentemente ela se tornou obcecada com criogenia humana", processo de preservação de humanos e animais em baixas temperaturas com a ideia de que a cura ou reanimação sejam possíveis no futuro.
"Ela acha que trabalhou tanto com os médicos e adotou um estilo de vida saudável para parecer décadas mais jovem do que ela, por que não continuar com isso quando ela se for?", reportou o site.
Aos 72 anos, Cher reduziu sua agenda de compromissos e chegou até mesmo a cancelar alguns shows em 2017 após uma forte gripe. "Todo mundo está muito horrorizado e ri, dizendo que ela ainda tem alguns anos para decidir, mas ela está determinada", complementou a fonte.

