Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Processo

Cantor pede quase R$ 1 bilhão a Miley Cyrus por suposto plágio

Ele acusa a cantora e sua gravadora RCA Records de se apropriar indevidamente do seu trabalho

Publicado em 14 de Março de 2018 às 23:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 23:33
Miley Cyrus está sendo processada em 300 milhões de dólares Crédito: Divulgação | Instagram
Miley Cyrus está sendo processada em 300 milhões de dólares (aproximadamente R$ 977 milhões) pelo cantor jamaicano Michael May, conhecido como Flourgon. Ele a acusa de infringir a lei de direitos autorais com a música We Cant Stop.
O cantor afirma que 50% da música de Miley, de 2013, veio da sua canção We Run Things, lançada em 1988, e que se tornou muito popular em seu país natal. Ele acusa a cantora e sua gravadora RCA Records de se apropriar indevidamente do seu trabalho e afirma que até mesmo parte da música de Miley ("We run things / Things dont run we") foi copiada de sua música ("We run things / Things no run we").
Michael disse que entrou com processo para proteger seu trabalho no órgão norte-americano responsável por direitos autorais e que obteve proteção legal sobre sua criação.
Ele disse que a música de Miley Cyrus "deve a base de seu sucesso comercial ao conteúdo protegido, único, criativo e original de Michael". Em um comunicado enviado por seus advogados à imprensa, ele disse que quer proibir Miley de vender a música e que seja impedida de cantá-la em apresentações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados