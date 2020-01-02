Cantor Juliano Cezar é enterrado sob aplausos e muita emoção

O cantor Juliano Cezar Crédito: Vitor Parreiras Foto

Morto na última terça (31) após sofrer uma parada cardíaca durante um show no Paraná, o cantor Juliano Cezar , 58, foi velado e posteriormente enterrado na cidade de Passos (MG), sua terra natal.

O velório, que começou em Ribeirão Preto e terminou no município mineiro, e o sepultamento contaram com homenagens de artistas consagrados da música. Dentre elas a do compositor de "Não Aprendi Dizer Adeus", Joel Marques, que cantou a música que ficou muito conhecida na voz de Juliano.

Quem também marcou presença e fez um tributo a Juliano Cezar foi o cantor Rionegro, dupla com Solimões. O artista cantou uma canção do amigo: "Rumo à Goiânia", e também o clássico de Milionário e José Rico "Estrada da Vida".

Juliano Cezar chegou ao sepultamento em carro dos Bombeiros e as ruas do entorno ficaram tomadas de gente.

Ao longo da trajetória de 33 anos de carreira, o cantor gravou 14 álbuns (sendo 4 DVDs gravados) e emplacou sucessos como "Não Aprendi Dizer Adeus" (1990), "Rumo à Goiânia" (de 1991), "Bem aos Olhos da Lua" (de 1997), "Cowboy Vagabundo" (2002), Malvada (2002), "Faz Ela Feliz", entre outras.

REPERCUSSÃO

Artistas importantes da música lamentaram a perda precoce do músico. Dentre eles o cantor Daniel. "Uma notícia tão triste! Nosso querido amigo Juliano Cézar nos deixou e só posso dizer que ele fará muita falta", escreveu em uma rede social.

Sorocaba, dupla com Fernando, também lamentou. "Descanse em paz Cowboy. Sempre que a gente se encontrava nas estradas da vida era assim, só alegria! Você foi muito importante".