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Cantor Harry Styles estrela nova campanha da alfaiataria Gucci

Harry surge nas imagens também com um quê de excêntrico

Publicado em 10 de Junho de 2018 às 20:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2018 às 20:13
Cantor Harry Styles estrela nova campanha da alfaiataria Gucci Crédito: Reprodução/Divulgação
Um dos mais novos queridinhos da moda mundial, o cantor Harry Styles é protagonista da mais nova campanha de alfaiataria masculina da Gucci. Com direção criativa de Alessandro Michele e fotografia de Glen Luchford, Harry surge numa casa de "fish and chips", o tradicional e popular "peixe e batata fritos" inglês.
Assim como os personagens que fazem fila para comer nessas despretensiosas locações, Harry surge nas imagens também com um quê de excêntrico, especialmente pelo contraste entre o ambiente e suas roupas, num styling que mistura roupas clássicas com peças mais informais. Arrematando a campanha com um toque extra de humor, o músico divide seu pedido com alguns cachorros e uma galinha de estimação.

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