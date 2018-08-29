Cantor do Art Popular cai de varanda e é submetido a cirurgias

O músico Evandro Soares se recupera após cair de sacada e passar por cirurgias Crédito: Reprodução/Instagram

Evandro Soares, um dos integrantes do Art Popular, caiu da varanda de sua casa, sofreu várias fraturas e teve de passar por cirurgias. Há alguns dias, ele publicou em seu Instagram que continua hospitalizado e que já está se recuperando. O acidente aconteceu no dia 16 de agosto.

Em entrevista ao programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, Leandro Lehart, irmão de Evandro, contou que Evandro acordou de madrugada e não encontrou seu cachorro, então foi até a varanda procurá-lo. Lá, ele se apoiou no parapeito, que quebrou, causando sua queda. O artista teve sete ossos quebrados e fraturas expostas.

"Ele estava sem o celular, então ele ficou horas no chão agonizando. Em um momento, ele conseguiu se arrastar para a cozinha. Aí um menino acabou ouvindo ele pedindo socorro, pulou o muro, chamou a ambulância e ele conseguiu ser socorrido a tempo", contou Leandro. Foram quatro horas e meia até Evandro ser socorrido.

A queda causou fraturas na bacia e no pulso e Evandro teve de ser submetido a cirurgias. "Foram três cirurgias. Ele vai ter alta até o fim da semana e vai fazer fisioterapia. Agora vai ser um tratamento mais longo, bem devagar, vai ficar uns três meses sem poder andar, sem poder sair da cama mesmo", disse Leandro. Quanto a fazer shows, ainda não há previsão. "Ele deve ficar de seis meses a um ano longe dos palcos. A gente já está sentindo falta dele porque estamos em turnê, mas faz parte. Agora é um tempo de recuperação", disse o irmão de Evandro.

Evandro Soares na sacada de onde caiu Crédito: Reprodução/Instagram

Em vídeos publicados no Instagram, Evandro, que atualmente é pastor evangélico, relatou que os bombeiros se surpreenderam com o acidente: "Deus me sustentou cinco horas e meia. Fiquei ali sangrando, cheio de dores. Os bombeiros falaram: 'Não tem como ninguém suportar com isso, com tanta dor'. Só Deus mesmo. Por isso que estou aqui para glorificar a Ele (...) Tive fratura exposta, consegui me arrastar para dentro de casa. E nisso, com toda essa dor, não tinha condição de ficar de pé. O sangue vazando... Quebrei sete ossos do corpo, três da bacia, três do braço e uma costela. Tabmém tive fratura exposta", descreveu Evandro.