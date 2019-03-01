Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

'Cantei e ele chorou', diz filho sobre samba de Arlindo Cruz

O sambista de 60 anos teve um AVC em março de 2017 e ficou internado por meses

Publicado em 01 de Março de 2019 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2019 às 12:37
Crédito: Silvio Tanaka/Wikimedia Commons
O cantor e compositor carioca Arlindo Cruz é o grande homenageado da X-9 Paulistana, agremiação da Parada Inglesa, na zona norte de São Paulo, que entra nesta sexta-feira (1º) na avenida com o enredo "O Show Tem Que Continuar! Meu Lugar É Cercado de Luta e Suor, Esperança Num Mundo Melhor".
O sambista de 60 anos teve um AVC em março de 2017 e ficou internado por meses. Nesta noite, ele vai assistir ao desfile que o reverencia do conforto de sua casa, segundo seu filho, o também compositor Arlindinho Cruz, 27,  que ajudou a compor o samba-enredo para o pai, que é religioso
"A família está lisonjeada com essa escola forte do Grupo Especial de São Paulo mandando essas energias positivas ao meu pai. Vai ser lindo na avenida e ele vai ver tudo", afirma ele. "É uma mensagem de força com convite da X-9, que representa a casa de Ogum, para não subestimar meu pai, um filho de Xangó, de voltar a viver".
Arlindo, o pai, ficou emocionado quando soube que seria homenageado. "Eu cantei o samba-enredo e ele chorou. Fez um sinal de positivo, de aprovação e jogou um beijo", conta Arlindinho.
Os médicos liberaram o artista para viajar do Rio a São Paulo, mas não houve tempo hábil de fretar um voo. "Seria incrível ele sentir a galera mandando essa energia maravilhosa, ao vivo. Mas há chance de chover na hora do desfile. Não ia expor meu pai à chuva." Um toldo não poderia ser improvisado em algum dos carros, porque a escola poderia perder pontos, afirma.
"NASCIDO" EM SÃO PAULO
O filho do artista homenageado cita, ainda, que uma escola paulistana tenha homenageado um carioca. "Não tinha lugar melhor para acontecer essa homenagem. Ele costuma dizer que foi em São Paulo que o artista Arlindo Cruz nasceu, porque foi lá que ele deu seu primeiro autógrafo."
Arlindinho, que vai representar o pai no sambódromo, resume a mensagem que quis passar com o samba-enredo. "Ele é o símbolo maior do samba, é meu pai, meu herói. Me levava para o campo de futebol e depois para as rodas de samba."
A mulher de Arlindo Cruz, Babi Cruz, também vai desfilar no Anhembi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados