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ORGULHO

Candice Swanepoel: 'Eu não estou envergonhada de mostrar a barriga pós-parto'

A modelo foi flagrada por paparazzi em uma praia duas semanas após dar à luz o filho

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 19:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 19:42
A modelo sul-africana Candice Swanepoel fez post no Stories do seu Instagram comentando fotos suas que foram tiradas por paparazzi enquanto passava férias em Vitória, no Espírito Santo. Duas semanas após dar à luz seu segundo filho, Ariel, do relacionamento com o modelo brasileiro Hermann Nicoli, respondeu às críticas que recebeu por usar um biquíni tão pouco tempo após o parto e disse que não tem nada do que se envergonhar.
"Essa sou eu doze dias após ter o meu filho. Se você tem alguma coisa má para dizer sobre isso... olhe para você mesmo. A sociedade pode ser cruel com as pessoas. Padrões de beleza são impossíveis para as mulheres hoje em dia. Eu não estou envergonhada de mostrar minha barriga pós-parto. Eu estou orgulhosa, na verdade. Eu carreguei meu filho por nove meses nela, eu acho que tenho o direito de ficar com uma barriguinha! É por que eu sou modelo? Bem, nós somos pessoas normais também, então me deixem curtir a praia em paz", escreveu a modelo.
Em um segundo post, a modelo colocou uma foto dela no final da gravidez. "Eu não tenho que esconder minha barriga só porque as pessoas têm um padrão de beleza fora da realidade das mulheres. Nós criamos vida... o que você consegue fazer? Mulheres nós estamos juntas nisso, então sejam gentis umas com as outras", finalizou a modelo.
A modelo sul-africana Candice Swanepoel respondeu às críticas por usar biquíni duas semanas após dar à luz seu segundo filho Crédito: Instagram/@angelcandices

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