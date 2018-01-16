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História de amor

Canal de TV vai produzir filme sobre príncipe Harry e Meghan Markle

'Harry & Meghan: The Royal Love Story' vai contar desde como os dois se conheceram até os esforços para manter o relacionamento em segredo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 11:34

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 11:34

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução/Web
O canal Lifetime, dos Estados Unidos, anunciou que vai fazer um filme sobre a história de amor do príncipe Harry com Meghan Markle, intitulado Harry & Meghan: The Royal Love Story. O anúncio foi feito no último domingo, 14, durante uma coletiva de imprensa, de acordo com a People.
O filme televisivo está em fase inicial de desenvolvimento e o elenco ainda não foi anunciado. A direção ficará por conta de Menhaj Huda, que já dirigiu um episódio da série The Royals do canal E!.
A história do filme começará na primeira vez em que Harry e Meghan se encontraram  eles foram apresentados por amigos em comum e vai continuar mostrando os esforços dos dois para manter o relacionamento em segredo por vários meses, até que tornaram o caso público.
O canal ainda não informou a data de lançamento, mas o site Entertainment Weekly especula que será em maio, próximo ao dia do casamento dos dois, que vai se realizar no dia 19 de maio. Em 2011, o canal produziu e exibiu o filme William & Kate: The Movie, que foi ao ar 11 dias antes do casamento dos dois.

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